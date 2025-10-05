とちぎテレビ

秋の高校野球栃木大会は５日決勝を迎え、勝てば２連覇となる佐野日大と、１６年ぶりの優勝を目指す文星芸大附属が対戦しました。

試合は１対１の同点で迎えた８回表。

文星は２本のヒットでツーアウト１塁２塁とし、打席には５番・高田。

レフトの頭上を越える逆転の２点タイムリーツーベースを放ち、２人が帰って３対１と勝ち越しに成功します。

迎えた９回裏、後がない佐野日大は、先頭の７番・青木がライト前ヒットで出塁すると、８番・代打小島からタイムリースリーベースが飛び出し、ついに１点差。

さらに９番・鈴木の場面で相手ピッチャーの投球が乱れた隙に３塁ランナーが生還して同点とし、土壇場でゲームを振り出しに戻します。

その後、互いに得点できず、試合は秋の大会決勝で初の延長タイブレークに入ります。

そして迎えた１０回裏の佐野日大の攻撃。

ツーアウト満塁でバッターは７番・代打の小和田。

センターオーバーのヒットで３塁ランナーが帰り、４対３でゲームセット。

タイブレークにもつれ込む接戦をわずかの差でものにした佐野日大が、サヨナラ勝ちで２年連続８回目の優勝を果たしました。

佐野日大と文星芸大附属は、１０月１８日に山梨県で行われる関東大会に県代表として出場します。