東京都世田谷区の出身、裕福な家庭で育ち、名門私立中学に進学した野村翔吾(仮名・42歳)さん。しかし、進学を機に勉強への意欲を喪失。成績は下落、かろうじて高校に内部進学できたものの、教師から留年か退学の2択を突きつけられることに……。そんな彼がついには「薬物」にまで手を染めてしまった理由とは？ 人生から逃げ出した人たちのその後を追った、ライターの松本祐貴氏の新刊『ルポ失踪』(星海社)より一部抜粋してお届けする。(全3回の1回目／続きを読む)

18歳の少年はなぜ「半グレ」と関係を持ったのか？

男は逃げていた。ある半グレ団体から追われていた。闇カジノの借金もあった。

半グレとは、暴力団ではない新興の反社会的勢力のことを指す。男はある私立高校を中退し、夜間高校に転校してから半グレ組織と関係を持ってしまった。

最初はバイト感覚だったが、最終的にオレオレ詐欺の出し子をやらされそうになった。

「どこかに身を隠そう」

18歳が自分なりに出した結論は失踪だった。

名門私立中学で不良ごっこに明け暮れる

今回の主人公は現在42歳の野村翔吾（仮名）。なぜ彼は、18歳のときに追われる身になったのだろうか。

翔吾は東京都世田谷区の出身で男ばかりの3人兄弟で育った。

「長男である兄貴は親父に殴られたりしていました。兄貴は、小学生ぐらいからタバコを吸っていて、中学生になっても悪かったです。高校生ぐらいからは落ち着いたみたいです」

家は裕福だった。翔吾はすくすくと成長する。

「地元の小学校は荒れていませんでした。僕は勉強して私立の中学に行きました」

翔吾は名門の私立中学に見事合格した。近年、中学受験ブームとなっているが、試験の合格が最大の目標となり、燃え尽き症候群となる子どもが増えているという。翔吾の勉強に対する意欲は小学校で終わってしまい、中学では勉強をしなくなってしまった。

「僕の場合は小学校から塾に行かされ勉強漬けで、中学に入れたので、遊びたくて仕方なかったんです。遊ぶっていっても、なにしていいかわからない。だから『とりあえずタバコでも吸ってみるか』『ゲーセンでも行くか』となりました」

ここまでなら、世間知らずの中学生が調子にのっているぐらいの話だ。しかし、万引きとなると明らかな犯罪である。

「中学時代、万引きはゲーム担当、漫画担当、服・靴担当など分業化されていました。流行の商品を万引きしては、盗品をトレードしたりしていましたね」

荒れている不良中学ではなく、私立の中高一貫進学校の話である。

「万引きの手口も無茶苦茶でした。バスケットシューズを試着して逃げるやつがいました。服なら、狙っている商品を試着した上にロングダウンコートを着ていると店員からは見えません。ゲームソフトには、万引き防止センサーがありましたが、当時は粘土みたいなのを付けると鳴らないようにできたんですよ」

問題になっても「親が解決してくれる」

翔吾自身にも周りのメンバーにも、罪悪感はあったという。

「みんな育ちがいいので、ゲーム感覚で不良ごっこをしていました。もし問題になっても、きっと親がお金で解決してくれると考えていたんです」

このころ、翔吾と親との関係は悪かった。父親は大学に勤めていて、教育にはうるさかった。翔吾が髪を染めたり、ピアスを開けることにも反対した。ただし、翔吾は今まで一度も手を挙げられたことがない。

「いいのか悪いのか、怒らない親でした」

不良ごっこを続ける中で、学校では先生に呼び出され停学処分を受け、成績はどんどんと下がっていった。中高一貫の学校ゆえに、なんとか高校には進学できた。

「当時、男子校だったウチの学校は、共学に変わり、偏差値が急上昇しました。高校には、内部進学の僕たちだけでなく、高校受験をした新しい生徒がたくさん入ってきます。いよいよ勉強では追いつけなくなりました」

大学受験のために中高一貫の学校が増えているが、中学から高校にあがるときに脱落する生徒がいることも覚えておいてほしい。

「高校生になってからは勉強する気が完全に失せました。1限目の授業から寝る。ホームルームには出席するが、即ゲームセンターに行くというサボリが日常でした。高校2年生になれないのは途中からわかっていました」

このままでは両親に申し訳ないという気持ちはあった。ある日、先生に呼び出された。出された選択肢は、留年か退学だった。

学校側は「別の学校に転校するなら1年生の単位を認めるので、高校2年生から続きができる。もし、この学校に残るならもう一度1年生からやり直してもらう」という取引を持ちかけてきた。

「やめてほしいんだろうな」

翔吾は理解した。

「僕は退学を選びました。偏差値が上がり、学校が変わる過渡期だったのか、同学年に退学者は何人かいましたね」

編入した定時制高校で薬物を覚える

私立高校を退学した翔吾は、ほかの高校の編入試験を受けるが合格できなかった。

残るは定時制の高校、いわゆる夜間高校だ。もともと、定時制高校は昼に働く人のために作られていたが、近年は不登校経験者や非行少年などが通うことも多い。

翔吾はある定時制高校に編入することになった。結果として、この入学が翔吾の運命を大きく変えてしまう。

「僕が通った定時制の高校は繁華街の近くにありました。悪い生徒が多くて、校内で薬の売買が行われていたんですよ。トイレに行くと、マリファナの匂いがしてましたね。薬以外にも何でも欲しいものが買えました」

当時、昼間の高校に通っていた生徒は「素行のよくない定時制の生徒が登校するので、夕方は早めに帰宅すること」と、先生から言いわたされていた。定時制高校なので、成人さえしていれば、校内でなければタバコを吸っていても問題はなかった。

翔吾はその雰囲気を楽しんだ。そして、マリファナを初体験する。

「マリファナはゲートウェイドラッグといわれるだけあり、いろんなものをやりたくなりましたね。当時はアダルトショップにシンナーのような合法ドラッグがあり、それも試してみました」

日本の高校生が薬物を使用するのはかなりのレアケース。だいたいは自ら繁華街に行き手に入れるしかないのだが、校内で売られていたのが運の尽きだった。

〈「負けた金額で覚えてるのは200万〜300万円」16歳でキャバクラのスカウト→2年後、闇カジノにハマって数百万の借金を追うことに…安易に半グレと付き合ってしまった『18歳少年のその後』〉へ続く

