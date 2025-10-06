〈「負けた金額で覚えてるのは200万〜300万円」16歳でキャバクラのスカウト→2年後、闇カジノにハマって数百万の借金を追うことに…安易に半グレと付き合ってしまった『18歳少年のその後』〉から続く

「おばさんの家って、ヤクザだよね？」「そうだよ。でもおばさんだから、気にしないでいいよ。もしなんかあったら頼ってもいいし」

18歳で失踪した後、北関東の地方都市に身を移し、建築関係の仕事を始めた野村翔吾（仮名・42歳）さん。23歳のときには6歳年上の女性と結婚し、200万円の借金を肩代わりしてもらって、ヒモのような暮らしをしていた時期もあった。しかし、そうした穏やかな日々は長く続かなかった理由とは……？ ライターの松本祐貴氏の新刊『ルポ失踪』（星海社）より一部抜粋してお届けする。（全3回の3回目／最初から読む）



逃亡生活をしながら初めての結婚

関東の地方都市で、翔吾の逃亡生活が始まった。とはいえ、援助があるわけではない。自分で生活費を稼がなければいけない。

素性を明かせない未成年ながらも建築関係の仕事で雇ってもらえた。そこの親方は面倒見がよく、翔吾も少しずつ事情を話し始めていた。あるとき、親方が「正式に働けるように、一度筋を通しておこう」と、翔吾と両親を会わせる手はずを整えた。

翔吾は、両親と会い「元気に建築の仕事をしている」とだけ伝えた。まだ親には不信感があったので、職場や自宅の場所は教えなかった。

逃亡生活の中で、気をつけていたのは、なるべく東京都内に入らないこと、自分から知り合いに連絡を取らないこと。だんだんと暮らしにも慣れ、お店に飲みに行くことも増えた。そんな生活の中、ある女性と知り合い、付き合うことになった。

翔吾が23歳のとき、結婚が決まった。翔吾は名字を変えることに抵抗がないどころか、逃亡には都合がよかったため、妻の名字を名乗ることにした。

「今から思えば結婚相手に失礼なことばかりです。自分が仕事もなにもないときに出会ったので、最初はお金も援助してもらっていました」

6歳年上の女性で、翔吾はそれほど真剣に結婚を考えているわけではなかった。でも相手は「30歳になる前に結婚したい。ちゃんと籍を入れてほしい」と要求をしてきた。

「押し切られて結婚しました。付き合いが長かったので、情もありましたが、経済的な面で助かるとも考えました」

翔吾が抱えていた200万円近くの借金はすべて妻に払ってもらった。少しだけヒモのような生活をしていたときもある。

「家でゲームをしたり、海外ドラマを見たりしていました。奥さんが仕事に行くときに、コップに2000円ぐらいを置いていってくれるので、それでご飯を食べていました。ひどいときは、奥さんの持ち物を質屋に入れてパチンコに行ってましたね」

あるとき、妻に「そろそろ働いて」と言われて、またもや建築関係の仕事に就いた。

「足んねーな。そんなんで結婚して幸せにできるのか」

結婚が決まったとき、言われるがまま妻の両親のところへ結婚のあいさつへ行くことになった。

妻の実家は名家だった。父親には最初のあいさつを無視されたが、二度目にやっと話ができた。

「なんの仕事をしてるんだ？」

「建築関係です」

「いくら稼いでる？」

「40万円ぐらいです」

毎日仕事に出て、残業を入れて、翔吾が稼げる最大の額を答えた。

「足んねーな。そんなんで結婚して幸せにできるのか」

「がんばります」

そう返すのが精一杯だった。結婚相手の父親は運送会社の社長だった。母はいい人で「あの人の言うことは気にしないでいいからね」と慰めてくれた。

翔吾はその言葉に傷ついていた。金を稼ぐことが当面の目標となるほどショックを受けた。

父親の兄は、その地方都市の不動産、旅館業、運送業などのグループ企業の会長を務めていた。そこにもあいさつ回りに行った。会長の奥さんは亡くなっていたのでその息子にもあいさつをした。さらに会長の愛人の子どもにも会った。

地元の祭りの日、広い宴会場のど真ん中に会長が鎮座していた。周りには県や市の議員、地元の中小企業の社長など有力者が集まっている。

「翔吾も飲め」

そういわれて酒を飲み干した。女性たちは会場でも立たされていて、男たちがマイクロバスでフィリピンパブに向かうと、やっと食事をとれていた。

次は母親方の親戚だ。

「母の妹、私にとっておばさんのところだけあいさつに行きましょう」

その家は黒塗りの車がたくさん停まり、物々しい雰囲気だった。

母親方の親戚の正体は…

「入んな」

ダミ声が聞こえてきた。これが妻のお母さんの妹だ。ガチャガチャとなにかをかきまぜるような音がしてピタっと止まった。

「ここに座って。今、若い衆と麻雀やってるから待ってて」と命令された。沈黙の時間が流れる。麻雀が終わり、やっとおばさんと話ができた。

「私も金貸しをやったりいろいろしてるけど、シノギなんていくらでもあるからね。建築の仕事でもなんでもいいようにやりな。私はあなたたちのことを見守ってるよ」

話をした部屋には旦那の遺影と代紋が飾ってあった。その旦那こそが、この地域を仕切るヤクザの組長だったのだ。

無事にあいさつが終わった帰り道、妻に聞いた。

「おばさんの家って、ヤクザだよね？」

「そうだよ。でもおばさんだから、気にしないでいいよ。もしなんかあったら頼ってもいいし」

「オレの逃げてる理由知ってるだろ。そういう人間と付き合いたくないんだよ」

「普通に親戚付き合いだけしていればいいのよ。旦那さんが亡くなった後、組を継いでるけどもうすぐ引退して、頭に任せるから」

この土地に来たときは、人脈も金も何も持つべきものがなかった翔吾だったが、妻の父方、母方の力は、大きな味方となりそうだった。実のところ、飲酒運転ぐらいなら地元の権力者の親戚ということでもみ消すことができた。

翔吾は数年間は建築会社で働き、妻と仲良く暮らしていた。妻は旅行、ブランド物、パチンコが好きで一緒にでかけたり、ショッピングするのもいい気晴らしになった。

そんなふたりだったが、翔吾から離婚を切り出した。知り合ってから9年、結婚生活は4年ほどだった。

離婚の理由は…

離婚の一番の理由は翔吾に「好きな人ができた」からだった。また、翔吾が20代と若く「もっと遊びたかった」のもあった。

失踪から5年以上経っていた。翔吾は地元の友達に連絡をとってみた。すると「●●は捕まったから地元にはいない」「もう東京に来ても大丈夫」などの情報が入ってくる。

借金がなくなり、敵もいないのであれば、逃亡する理由はない。それに最悪の場合、この場所に帰ってくればなんとかなる。翔吾は都内に遊びに行ってみた。そのうち、終電で都内に行き、朝方に帰るのが習慣となった。

「結婚してるからいつかは自分のもとに帰ってくるだろう」

妻はそう思っていた。だが、翔吾は想像以上にダメな男だった。酒を飲んで遊ぶだけでなく、またもや薬に手を出していた。

しかも翔吾は自分で覚せい剤を使うだけでなく、元半グレ組織の人間からドラッグを仕入れ、客に売る売人にもなっていたのだ。まとめて買ってくれる客をつかむと、遊ぶお金には困らなかった。

ウワサでは、翔吾が薬を仕入れていた男は、組織と揉め、原因不明の事故で亡くなったという……。

離婚は大変だった。翔吾は離婚の意思を示すが、妻は首を縦に振らない。そのうち妻の両親の知るところとなり「家を出て行け」と言われ、翔吾は東京に戻った。離婚問題はこじれにこじれ、家庭裁判所が入ることでようやく解決した。

翔吾を離婚にまで追い込んだ「好きな人」との恋愛は成就しなかった。ただ付き合っていた女性に向精神薬を仕入れてもらい、その薬をキャバクラのボーイなど水商売関係に流すビジネスをしていた。建築系の資格も取得していたので、仕事も始めた。

一度バツがついたが、まだ20代後半。もう一度人生をやり直せるはずだった。

毎月の収入は200万円ほどになったが…

建築の仕事と薬の売買がうまくいき始めると、月に200万円ほどの収入になった。しかし、飲み代やパチンコなどで大半が消えていった。

上り坂があれば、下り坂もある。人生にはスランプがつきものだ。

女性との縁が急になくなった。建築の仕事の給料未払いが重なり、仕事への意欲がなくなった。「なにをやってもうまくいかない……」。家賃を滞納し、督促状がたくさんきた。

「もう飛んじゃおうか……」

そう決めたら行動は早い。翔吾は知人に軽トラを用意してもらい、家財道具を積み込んだ。それまでの携帯電話は捨てた。また飛ばしの携帯を買えば問題ない。

