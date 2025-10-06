【セリエA】パルマ 0−1 レッチェ（日本時間10月4日／エンニオ・タルディーニ・スタジオ）

【映像】反応が遅れた？鈴木彩艶の失点シーン

パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、まさかの失点を喫した。ブラインドによって反応が遅れ、現地メディアからは辛辣な声が出ている。

パルマは日本時間10月4日、セリエA第6節で最下位のレッチェに0−1で敗戦。決勝点となる失点を喫したのが、38分だった。

左サイドに流れたFWリッカルド・ソッティルが、インスイングのクロスがゴール前に入れる。低く鋭いクロスはボックス内でワンバウンドし、FWニコラ・シュトゥリッチが合わせようとしたところでパルマのDFアレッサンドロ・チルカーティが身体でブロック。しかしこれが鈴木にとってはブラインドになったのか、抜けてきたボールに反応が遅れてしまい、ボールはそのままゴールネットを揺らしている。

現地メディアの評価は？

鈴木に対しては、地元メディア『Parma Live』が個人採点「5.5」と低評価。寸評では「ゴールに驚き。誰も弾き返せず、反応が遅い。一方で、重要なセーブを見せて足下も隙がなかった」とした。同じく地元メディアの『ParmaToday』も鈴木に採点「5.5」を付けて、「ソッティルのゴールシーンは少し集中力を欠いた。他のプレーでも躊躇したシーンがあった」と厳しい評価となった。

さらにイタリア・メディア『TUTTO mercato WEB』は、チーム最低の個人採点「5」。「ソッティルのクロスの軌道に騙されてしまった。結果これが決勝点に。数秒後、ピエロッティのシュートをセーブして挽回したものの、この敗北は彼の心に刻まれるものになっただろう」とこ辛辣だった。

最下位を相手に痛恨の黒星を喫したパルマは、6試合を終えて1勝2分3敗の勝点5でセリエA14位に位置している。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

