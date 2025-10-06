前田拳太郎、初カレンダー発売決定 上海＆宮古島で“俳優としての今”を表現【コメント全文】
俳優の前田拳太郎が、自身初となる『前田拳太郎カレンダー2026.04-2027.03』（KADOKAWA）を2026年1月23日に発売することを発表した。
【収録カット】こっちも素敵！古民家の中で寝そべり自然体の前田拳太郎
本作は、26年4月始まり・12ヶ月分の大型の卓上カレンダーで、撮影は中国・上海と沖縄県宮古島で敢行。撮影テーマにおいても前田本人から「単なる12ヶ月を表現するカレンダーではなく、俳優としての今の自分のさまざまな面を切り取ってほしい」と何度も打合せを重ねた。
上海では26歳を迎えた前田がモードな衣装に身を包み、ソリッドなクールさと大人っぽさを表現したカットを撮影。一方、宮古島では、その真逆ともとれる「無垢な清純さ」を披露した。カレンダーの域を超えた、写真集クオリティのエモーショナルで美麗なカットを凝縮したアイテムとなっている。
また、カレンダーの発売を記念したイベントの開催も決定。大阪・TSUTAYA EBISUBASHI（26年1月24日）、東京・HMVエソラ池袋（26年1月25日）での実施が予定されている。
■前田拳太郎コメント
初めてカレンダーを発売します。今回は上海と宮古島ですごくぜいたくに撮影させていただきました。
カメラマンさんといろいろ相談しながら、テーマを決めましたが、上海でも宮古島でも、初めての景色とその場の空気に身を任せながらも、すごくこだわって作らせていただきました。ぜひ皆さんに見ていただけたらと思います。
