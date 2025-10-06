◇第79回国民スポーツ大会 陸上競技(5日、滋賀)

成年女子100mハードル決勝が5日に行われ、今季限りで第一線から退くことを発表している寺田明日香選手(北海道/ジャパン クリエイト)が13秒53(風-0.4)の5着でフィニッシュ。レース後は出場していなかったライバルたちもサプライズで訪れ、笑顔と涙で締めくくりました。

午前に行われた予選を13秒36(+0.6)の組2着で突破。決勝は清山ちさと選手(いちご)が13秒07で駆け抜けると、寺田選手が5着でフィニッシュ。ゴール後は、走った選手たちが寺田選手のもとに集まり、互いに抱き合い健闘をたたえ合い、寺田選手は涙を拭う様子がありました。

さらに場内インタビューの後には、今大会に出場していなかった福部真子選手(日本建設工業)や田中佑美選手(富士通)、青木益未選手(七十七銀行)、ハードルではなく100mに出場していた中島ひとみ選手(長谷川体育施設)がサプライズで登場。インタビュー中には、隠れるように準備をしながら、寺田選手の言葉を聞き、涙を拭う様子もありました。

インタビューを終えると、寺田選手のもとへ走り、熱いハグ。寺田選手は「出ない選手もたくさん来てくれていた」と涙と笑顔が入り交じる顔でライバルであり、仲間である、女子ハードル選手陣の記念撮影が行われました。

“ライバル”から慕われるワケ 女子ハードルの歴史を切り開いた

寺田選手は、2013年に一度現役を引退。結婚や大学進学、出産、7人制ラグビーに競技転向も経験し、2018年から陸上競技へ復帰。2021年の東京オリンピックにも出場しました。

2019年に寺田選手が日本人で初めて13秒の壁を突破し、19年ぶりに日本記録を更新。そこからライバルたちが入れ替わりに記録を伸ばして、現在は福部選手が12秒69の日本記録を持ちます。

「13秒00が長い間、日本記録になっていて、止まった時計の針を動かしたいという気持ちで陸上競技に戻って、12秒台で走ったら、どんどん後輩たちがたくさん12秒台で走ってくれて、やっている方は大変だったんですけれど、本当に13秒の壁を越えてきた選手たちがありがたいことに慕ってくださって、そのおかげでレベルアップできたのかな」

場内インタビューでは、そんな思いを口にした35歳。報道陣の取材では、サプライズのねぎらいについて、「レースの内容がわからなくなるくらいビックリ」と苦笑いし、「私の第一線を退くというそれだけのために、こんなにたくさんの仲間たちが集まってくれたことにとてもビックリしておりまして、本当ににうれしい。そういう存在になれたっていうのは、(陸上競技に)戻ってきた一番のうれしさだし、意味があったことなのかな」と涙を拭いました。

9月の全日本実業団は足の痛みで走れず。「ここで第一線で全国大会ラストと決めていた。アキレス腱(けん)切って救急車で運ばれなくてよかった(笑)」とらしさ全開で語り、「私らしく涙あり笑いありの陸上人生でもあり、自分の人生でもあったと思うので、それがこの競技で表せたっていうのは、すごく良かったんじゃないかなと思っています」と胸を張りました。

また優勝した清山選手は、寺田選手の2学年下。レース後のサプライズについては、「ライングループを作るねって動いて、みんなでやろうって感じだった。あんなに泣いて大成功」と笑顔をみせます。また、「私にとってはお姉さん、みんなにとっては母のような存在になるのかな。全部包み込んでくれて、いいことも悪いことも経験している方なので、みんなの悩みを受け止めてくれる。年齢30を超えても復帰して、どんどん記録を出していた。私にとっては年齢の蓋も取っ払ってくれた。超、超、超偉大な方です」と思いを明かし、「私がその役を引き継げるように頑張りたい」と笑顔で決意を込めました。