10月5日、倖田來未がInstagramを更新した。

【写真】引き締まった腹筋を見せた別SHOTも公開

倖田は、自身のInstagramアカウントにて、アリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』の開幕となる、東京・京王アリーナの10月18日〜19日公演について切り出すと、「初日まであと13日！ うそでしょー！！！？！」とコメント。

続けて、「やばい！！もう時間がないーーーって！ リハーサル気張っていきます」「あの頃のまま、いろいろお送りしようと思います。笑笑」と綴ると、引き締まった腹部を覗かせたファッションでアクロバティックなパフォーマンスをしているリハーサルの様子を披露し、「きゃーーーあの頃のあたし やってんなー」「そりゃ筋肉痛なるわ」などと、当時を振り返っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「あの頃のまま…！」「それやっちゃう系？！」「身体能力どうなってんですか」「凄すぎるよぉ〜」「昔とスタイル変わってなさすぎ」「腹筋も割れてる」「かっこよすぎる」などの反響が寄せられている。

アリーナツアー『KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜』は、ファンと共に最高の瞬間を作り上げる、倖田の25周年イヤーを記念するスペシャルライブ。10月に東京・京王アリーナ、12月に大阪・大阪城ホールでの開催を予定している。

