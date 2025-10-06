「このレベルでやれることを証明した」ビザンチンドリーム見せ場作った5着　日本馬は今年も悲願初Vに届かず【凱旋門賞】

日本馬の凱旋門賞制覇は今年もお預けとなった(C)Getty Images

競馬の第104回凱旋門賞（G1・芝2400メートル）が現地時間10月5日にパリロンシャン競馬場で行われ、地元フランスの3歳牡馬のダリスが制し、G1初制覇を飾った。3頭が出走した日本馬は、ビザンチンドリームの5着が最高。今年の日本ダービー馬のクロワデュノールは14着、アロヒアリイは16着の大敗に終わった。

【動画】内から伸びて見せ場を作ったビザンチンドリームの凱旋門賞を見る

英競馬専門紙『Racing Post』は、日本馬に焦点を当てた記事を掲載。タイトルは「凱旋門賞での日本の夢は再び打ち砕かれたが、ビザンチンドリームは『このレベルでやれることを証明した』」だ。

日本馬3頭は、いずれも前哨戦に勝利。これは「史上初めて」のことだったが、同紙には「またしても不運に見舞われ、ヨーロッパ最高のレースをものにすることの難しさを痛感させられた」とつづられている。ビザンチンドリーム、クロワデュノールともに抽選の結果、外枠からの発走が決まった。

2頭は異なるレース展開だった。ビザンチンドリームはスタートをやや遅らせ、終始内側のコースを選択し、脚を溜めた。一方のクロワデュノールは好スタートから、積極的に集団を引っ張った。

ただ、クロワデュノールにとって理想的な形ではなく、最後の直線では失速。同紙では、北村友一騎手の「スタートから、内側はずっと馬群が固まっていて、中に入る方法がありませんでした。先頭に出た時でさえ、彼は極度のストレス状態のままでした」と無念さをにじませる談話を紹介した。