ザルツブルクFW北野颯太が決勝点！　今季2ゴール目で首位撃破の立役者に

ザルツブルクに所属するFW北野颯太が、今シーズン2得点目を記録した。



オーストリア・ブンデスリーガ第9節が5日に行われ、ザルツブルクはラピード・ウィーンと対戦した。北野はベンチスタートとなったなか、53分から途中出場。すると4分後、相手GKと1vs1のチャンスを迎えた、FWエドモンド・ベイドゥーのシュートは弾かれたものの、北野がこぼれ球を押し込んで“ごっつあんゴール”に。開幕節以来となるゴールで、今シーズン2得点目を記録。また、これが決勝点となり、ザルツブルクは首位チームを2−1で撃破している。なお、DFチェイス・アンリとMF川村拓夢はベンチ外だった。



ザルツブルクは、この勝利で首位と勝ち点差『1』の4位となっている。