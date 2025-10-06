【今週の運勢】2025年10月第2週の「おひつじ座（牡羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

写真拡大

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。

おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）

“頑張ったで賞”を受賞。
次のステップへ。

これまでの苦労が実って、成果や評価に結びつくでしょう。

ただ、いろいろ反省も生まれそう。もっとやれたはず、あそこで粘れたのに……でも、思い出してください。ついこの前までの猛暑を。あなたは、十分に頑張りました。過ごしやすくなった今とは条件がまるで違うのです。

改善点、追加案件が明確なうちに、追い込みをかけていくとよさそう。頑張るほど、手応えがあるし、止まっていた話も動き出します。

社交は、ムードメーカーになれそう。笑顔とやる気でポジティブな場を作りましょう。

恋は、遠慮はなし。控えめに伝えるといい感じ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)