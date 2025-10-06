U−20日本代表、ラウンド16の対戦相手が決定…3位通過のフランスと激突

U−20日本代表のFIFA U−20ワールドカップチリ2025・ラウンド16の対戦相手が決定した。



U−20W杯を戦っているU−20日本代表は、グループAに入ったグループステージで、U−20エジプト代表、開催国U−20チリ代表、U−20ニュージーランド代表に3連勝を収め、7得点無失点で首位突破を決めていた。



ノックアウトステージとなるラウンド16のU−20日本代表の一戦は8日（日本時間9日8時キックオフ）に開催されることが決定していた一方で、対戦相手はグループC／D／Eの3位となるため、未定となっていた。



そんななか、5日に行われたグループE第3節の結果、2勝1敗ながら3位となったU−20フランス代表がグループステージ突破を決めたことで、ラウンド16でU−20日本代表と対戦することが決定した。



なお、ラウンド16に勝利した場合には、12日（日本時間13日8時キックオフ）に行われる準々決勝で、U−20パラグアイ代表とU−20ノルウェー代表の勝者と対戦する。