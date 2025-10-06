ブラジル代表、ケガ人相次ぎ3人目のメンバー変更…ローマDFウェズレイ・フランカが負傷で辞退

ブラジルサッカー連盟は6日、ブラジル代表メンバーの入れ替えを発表した。



ローマに所属するDFウェズレイ・フランカが第6節フィオレンティーナ戦で負傷し、今回の活動辞退が決定いた。ブラジル代表は当初のメンバー発表から、DFヴァンデルソン（モナコ）、GKエデルソン（フェネルバフチェ）がすでにケガのため不参加が決定。ケガ人が相次いでいる。代役はヴァスコ・ダ・ガマに所属するDFパウロ・エンリケに決定。29歳のパウロ・エンリケは今回がブラジル代表初招集となった。



ブラジルは韓国代表、日本代表とのアジア遠征2連戦に臨む。韓国戦はソウルワールドカップ競技場にて、10月10日（金）日本時間20時キックオフ。日本戦は東京スタジアム（※味の素スタジアム）にて、10月14日（火）19時30分キックオフ。日本対ブラジルの一戦は、テレビ朝日系列で全国生中継、ABEMAにて生配信される。