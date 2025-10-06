浜崎あゆみ、エイベックス会長との親密ショット公開「耳打ちしてるの可愛い」「ayuが安心して笑ってる」
歌手の浜崎あゆみさんは10月4日、自身のInstagramを更新。エイベックス会長・松浦勝人さんの誕生日を祝福しました。
【写真】松浦勝人さんの豪華誕生日パーティー
また動画では、浜崎さんが松浦さんに大きな花束を渡す、仲むつまじいシーンも。互いに顔を近づけて話しています。2人の親密さがうかがえる投稿となりました。
コメントでは、「マサ見つけた時の姫の笑顔可愛すぎてやられたっっ」「あゆがまささんに耳打ちしてるの可愛い〜」「ayuが安心して笑ってる それ見て泣きそう」「いつまでも、こうしてお二人を見ていたい」「幸せすぎますッ」「素敵なケーキ、素敵なお花、素敵な時間だった事が凄い伝わってくるよ」「あゆ最高かよ」と、称賛の声が多数寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「素敵な時間だった事が凄い伝わってくるよ」「昨日マサ @max_matsuura にお誕生日のお花を渡しに行ったら」と書き出した浜崎さん。すると「まさかのわたしが巨大ケーキでサプライズをして頂いてしまいました」とのこと。投稿に添えた5枚の写真の1枚目では、浜崎さんと松浦さんの誕生日を祝う“巨大ケーキ”が登場。2人のツーショット写真がデコレーションされたケーキです。
「いい笑顔すぎる」5日の投稿では「知らない人ほど言う、『わかりますよ』って。それでもやってくんだよ」とつづり、松浦さんと仲良く話すツーショットを7枚載せている浜崎さん。ファンからは「いい笑顔すぎる」「いつまでも変わらぬ2人に乾杯」「あゆちゃんの表情が穏やかで、それだけで2人の関係性が伝わってくる凄く素敵なお写真」といった声が集まりました。
