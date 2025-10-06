「今週の運勢」おひつじ座〜うお座！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年10月6日〜10月12日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。
おひつじ座に満月が輝き、自尊心が回復します。
夏から秋への移行の中でダウナーになっていた人も、だいぶ持ち直してくるでしょう。同時に「もう今年残り3カ月を切ったのに、まだ、何もできていない」という焦りも生まれそう。でも、それだけ、余裕、余力が戻ってきたということです。大丈夫、ここから仕掛けていきましょう。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）“頑張ったで賞”を受賞。
次のステップへ。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）好転ムード。
気は心で。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）脱・日常。
いつもと違う過ごし方で。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）フッ軽で、
まず、動く。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）こまめにブレーキ。
「本当にいる？ それ？」
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）「そういえば！」が起こる1週間。
振り返りと反省で、再始動。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）裏ボスモード。
あなたが変える。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）根回し＆微調整で、
コントロール。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）数打てば当たる時。
手数を惜しまずに。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）転換期。
考え方、感じ方を変えるチャンス。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ちょい足しで、
無理なくバージョンアップ！
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）見える化がテーマ。
分かりやすくアピール。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)