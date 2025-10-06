ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは、10月5日に投稿を更新。美人な妻たちの写真を公開しました。真美子さんの姿は……？（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース夫人会公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャース夫人会の公式Instagramは、10月5日に投稿を更新。最新ショットに大谷翔平選手の妻・真美子さんは写っているのでしょうか。

【写真】美人妻が大集合！

「まみこ氏どーこー？」

「NLDSのゲーム1... 青い服の男の子たちに行こう」と英語でつづり、写真を1枚載せている同アカウント。選手の妻らが勢ぞろいした集合ショットです。みんな笑顔を見せています。中には赤ちゃんを抱いた人も。しかし、真美子さんの姿は見られません。

コメントでは、「美しい女性たち」「フィラデルフィアだから真美子さん来てないのかな」「今回、真美子さんはデコちゃん達とお留守番かな？」「まみこ氏どーこー？」「LAから飛行機で5時間らしいですね。お子さんだけじゃなく、デコちゃんもいるしね。集合写真に写ってない家族達も、LAから熱い応援してますね」「真美子さん警察おおいな　別に映ってなくてもいいじゃん笑」と、真美子さんに言及する声が多く寄せられました。

敵地にて試合

現在ポストシーズン真っただ中のドジャース。同日は敵地・シチズンズバンクパークでの試合でした。本拠地・ロサンゼルスではないため、真美子さんは姿を見せなかったのでしょう。7日の次戦も同スタジアムを予定しています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)