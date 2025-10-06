モデルの仁香（50）が6日、自身のインスタグラムを更新。株式会社YMNと10月から業務提携することを発表した。

仁香は「10月から株式会社YMNと芸能のお仕事を業務提携致しました」と発表。「長らく事務所には入らず個人事務所で活動してきて、もうずっとこのままマイペースにやっていくつもりでしたが、ご縁が重なりお世話になる事にしました」と経緯を説明した。

「ちょうど事務所の方に会う少し前に私が生前大変お世話になっていた川村会長がお亡くなりになりました。お亡くなりになられてから偶然かなんだかわかりませんが、久しぶりにテレビの依頼を頂いたり文字にするのは難しいですが、私の中のモデル仁香に風が吹いてることを感じました」と回顧。

「会長が背中を押していらっしゃるかのように。なんだか不思議な気持ちのままYMNさんにお会いして、ながーい芸能生活、自分でも忘れていたような話が出来て気づいたら爆笑してました。この年まできたら気がいい人達と楽しく何かしたい。そんな気持ちになりました」とつづった。

「芸能界ってやりたいからできる仕事じゃない。頑張ってるからって依頼がくるわけではない。不安定な仕事だと思います。ただ一つ。追い風を感じたならそこは乗ってく。そんな風に思います」と意気込んだ。