¡ÖÍµÈ¤È°ì½ï¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¸µ±î´äÀÐ¤ÇÇÐÍ¥¡¦¿¹ÏÆÏÂÀ®¤¬¤ß¤¹¤¨¤ëÌ¤Íè¡Ö¼«Ê¬¤¬Çä¤ì¤ë¤è¤ê¤â·àÃÄ¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤¿¤¤¡× ¡Ú2025Ç¯9·î¥Ù¥¹¥Èµ»ö5°Ì¡Û
2025Ç¯9·î¡¢½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÆÉ¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Âè5°Ì¤Ï¸µ±î´äÀÐ¤Î¿¹ÏÆÏÂÀ®¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤À¡£
Âè5°Ì
¡ÖÍµÈ¤È°ì½ï¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¤¢¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¸µ±î´äÀÐ¤ÇÇÐÍ¥¡¦¿¹ÏÆÏÂÀ®¤¬¤ß¤¹¤¨¤ëÌ¤Íè¡Ö¼«Ê¬¤¬Çä¤ì¤ë¤è¤ê¤â·àÃÄ¤ÎÌ¾¤ò¹¤á¤¿¤¤¡×
¢°Ê²¼µ»öËÜÊÔ
90Ç¯Âå¸åÊÔ¡¢¡Ö¿Ê¤á¡ªÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡×¤Î¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯´ë²è¤Ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö±î´äÀÐ¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¥Ü¥±¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¿¹ÏÆÏÂÀ®¤Ï¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÏÉñÂæÌò¼Ô¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¿¹ÏÆ¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë¡£
º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï·Ý¿Í»þÂå¤Î¥³¥ó¥È
――±î´äÀÐ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¸å¤ËÆÍÁ³¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤µ¤ì¥µ¥Ñー¥¯¥é¥Ö¤ò·Ð±Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï·àÃÄ¤Ë½êÂ°¤·¤ÆÉñÂæÇÐÍ¥¤È¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¿¹ÏÆ¡Ê°Ê²¼¡¢Æ±¡Ë¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Î½÷¤Î»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÉñÂæ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢º£¤Î·àÃÄ¥Îー¥Æ¥£ー¥Üー¥¤¥º¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï±î´äÀÐ»þÂå¡¢ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¤Î¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤¯1½µ´ÖÁ°¤Ëº£¤Î·àÃÄ¤Î¼çºÅ¼Ô¡¦ÃæÅç¤È·à¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¢¤ÎËÍ¤ÏÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Ç¡¢ÃæÅç¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥È¥ê¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥é¤Ã¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤ß¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤é¤¬½Ð¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø¾ö²°¥Ð¥é¥Ã¥É¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¼çÌò¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¾¦Å¹³¹¤Î¸Å¤¤¾ö²°¤¬ÃÏ¾å¤²²°¤ÈÀï¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤Î·àÃÄ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È·è°Õ¤·¡¢2021Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë·àÃÄ°÷¤È¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――º£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡ØñÙ¤Ã¤Á¤åー¤Î¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º¾µ½»Õ¤Î¹õËëÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥³¥á¥Ç¥£ー¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¹¥È¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Î¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ý¿Í»þÂå¤Î¥³¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¡£±î´äÀÐ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤«¤éÍµÈ¤¬¥Í¥¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢²¶¤¬°ì½ï¤ËÎ©¤Á·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬³Ú¤·¤¤ºî¶È¤Ç¡¢2¿Í¤Ç¥²¥é¥²¥é¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£»×¤¨¤ÐµÓËÜ¡¢±é½Ð¡¢½Ð±é¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é·Ý¿Í¤Ç¤âÌò¼Ô¤Ç¤â¡¢Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
――Ìò¤òºî¤ê¹þ¤à¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈÜ¶±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìòºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡È¤³¤ÎÌò¤òÃ¯¤¬±é¤¸¤¿¤é¹ç¤¦¤«¡É¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¼Ô¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¥È¥ìー¥¹¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Î¤Þ¤Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤òØá°Í¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥áー¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢80¥Úー¥¸¤â¤ÎÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
――¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢±î´äÀÐ»þÂå¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£7·î¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤ä¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä±Ô¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Ìò¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¥»¥ê¥Õ¤ò³ú¤ó¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â³ú¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦¥«¥Ðー¤¹¤ë¤«¤¬¾¡Éé¡£ÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï½ªÈ×¤Ç¡¢¶¦±é¼Ô¤ÎÌòÌ¾¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¸Æ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤´¤Þ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º£¡¢·àÃÄ°÷¤Ï13¿Í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ü¥±¤Ð¤«¤ê¤Ç¡£¤Ä¤Ã¤³¤á¤ë¤Î¤ÏËÍ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï¡ÈÌ¾ÏÆÌò¡É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹
――ÉñÂæ¤Ç¤Î¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ý¿Í»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤Ìò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
10·î¤Ë¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¹Åç¤Ç¡Ø¤ï¤¿¤·¤¬µ¢¤ê¤¿¤¤²È¡Ù¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤¬¸ø±éÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Î¶¿¤òÎ¥¤ì¾åµþ¤·¤¿¼ã¼Ô¤¬ÅÔ²ñ¤ËÈè¤ì¤Æ½ÐÌá¤ê¤·¡¢ÍÄÆëÀ÷¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éº§³è¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼ã¼Ô¤ò±é¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¼ã¤¤¤«¤é¼ã¤¤Ìò¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦51ºÐ¤Ê¤Î¤ÇÇ¯¾å¤Î¡ÈÂç¿Í¤ÎÌò¡É¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï¡ÈÌ¾ÏÆÌò¡É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼çÌò¤è¤ê¤âÏÆ¤Ç¸÷¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――Ì¾ÏÆÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·àÃÄ°÷¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬Çä¤ì¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢·àÃÄ¥Îー¥Æ¥£ー¥Üー¥¤¥º¤ò¹¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾®·à¾ì¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢ÉñÂæ¤Ï¥Ê¥Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥¹¥Ôー¥É´¶¤äË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈÉ¬¤ºÌÌÇò¤¤¡É¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤ëºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤³¤Ç¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³ー¥Àー¤ò»ß¤á¡¢¿¹ÏÆ¤µ¤ó¤ÈÃÌ¾Ð¤ò¤·¤¿µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó¤³¤¦¼ÁÌä¤·¤¿¡£
――ºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¤À¤±Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·ºÆ¤Ó¡Ö¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤ÎÎ¹¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬Íè¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤Þ¤¿¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ï¡Ä¤¦¤ó¡¢¤â¤¦Æ±¤¸¤³¤È¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤â¤·½½Ê¬¤Ê¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÍµÈ¤È°ì½ï¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¡È¤¢¤ÎÆ»¡É¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤³¤³¤ÇÌî½É¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø¤¢¤ÎÅ¹¤Î¤¢¤Î¿Í¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ²ó¤ëÎ¹¡£¤¤¤Ä¤«¡¢ÍµÈ¤È¤½¤ó¤ÊÎ¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÅÇÈ¾¯Ç¯¤ÇÆüËÜÃæ¤òÎ¹¤·¤¿¼ã¼Ô¤Ï¡¢±ó²ó¤ê¤ò·Ð¤ÆÉñÂæ¤È¤¤¤¦Î¹Ï©¤ËÌá¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
Ê¸¡¿º´Æ£¤Á¤Ò¤í