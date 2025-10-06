お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザーが6日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。9月下旬に東京都内の小学校で児童が児童2人が同級生の水筒に入眠導入剤を混入したという事案について、持論を展開した。

番組では、児童2人が運動会の練習時間に同級生の水筒を持ちだして、入眠導入剤3袋程度をトイレで混入したことなどを説明。目撃していた児童が職員に報告し、持ち主の児童が飲む前に中身は捨てられて被害はなかった。

また、その小学校では教室移動の際に教室に施錠するが、混入した児童の1人が約2カ月半前に保管場所から鍵を持ち出していたことも紹介。紛失は担任が7月に気づいて副校長に報告していたが、副校長が校長に伝えていなかったという。

カズは鍵の紛失に注目。「水筒に入れたというのはもちろん問題ですけど、前段階の鍵が紛失してそれが1カ月くらいそのままというのがいけないんじゃないかな」と指摘した。

さらに「普通、鍵というものがなくなったら、自分のものがなくなったら警察ざた。盗難事件なんで。それが内々に処理できるという考えが学校の現場にあるのが問題。問題なんだ、事件なんだとなれば防げるとは思います」。

最後に対応策として、「あと、子どもだからと性善説をとったのはさすがに無理なんじゃないか。できることがいっぱいある。監視カメラの導入とか、反対はあるけど、こういうのを防ぐ意味では必要だと思います」と提案していた。