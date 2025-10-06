LE SSERAFIM、“遊び心満載”のティーザーが話題！新SG『SPAGHETTI』にファンの期待急上昇

LE SSERAFIMが意味深な映像を次々と公開し、カムバックへの期待を一層高めている。

LE SSERAFIMは10月24日13時にニューシングル『SPAGHETTI』をリリースする予定で、それに先立ち、さまざまな関連コンテンツを順次公開している。

カムバックを正式に発表する前、彼女たちは突然、これまでのアルバムジャケットやSNSのプロフィール画像を“トマトソースがべっとりとついた写真”に変更。ファンの間で話題を呼んだ。

さらにグローバルファンプラットフォーム「Weverse」で行われたライブ配信では、トマトを吸い込むイラストが描かれたTシャツを着用して登場。“トマト”というモチーフを繰り返し登場させることで、ファンの好奇心を刺激しながら「何かトマトに関する企画を準備しているのでは？」という期待を高めた。

カムバック発表後の9月28日には、公式YouTubeチャンネルに「トマト事件です」というタイトルの映像を公開。トマトスパゲッティを手に、誇張した表情でふざけ合うユーモラスな姿が収められており、笑いを誘った。

その翌日には、新しいシングルのタイトルが『SPAGHETTI』であることが正式に明かされた。

最近では、5人のメンバーが公式SNSを通じて、スパゲッティをテーマにしたユーモラスなショート動画を次々と公開している。

なかでも、編み物が趣味のサクラは「毛糸の代わりにパスタを編む」というユニークな姿を披露し、注目を集めた。また、他のメンバーたちは美味しい食べ物を食べるたびに「EAT IT UP！」と叫びながら小指を揺らしたり、“酢豚（タンスユク）ゲーム”（2人で交互に「タン」「ス」「ユク」と言い合う遊び）を“EAT IT UPゲーム”にアレンジして楽しむ様子も見せている。

「EAT IT UP」は、10月9日午前0時に公開予定の新コンテンツのタイトルでもある。

このようにLE SSERAFIMは、時に突拍子もなく、時に焦らすようにしながら、新曲に関するヒントを小出しにしてファンの興味を巧みに引き寄せている。

LE SSERAFIMは、1stシングル『SPAGHETTI』を通じて、スパゲッティのように“抜け出せない魅力”を披露する予定だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。