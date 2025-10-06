「ごめんね」自分を責めてばかり、"全部落第点"だと苦しむ育児中の葛藤｜助産師と不倫した夫の末路♯20【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第20話をごらんください。

断乳によって、体調不良のまい…。予定していた面談には、行けないと判断します。課長に連絡をし、謝罪をすることに…。

©︎ponko008

©︎ponko008

高熱と子どものお世話で、病院に行くことが難しい、まい。夫がいれば、すぐにでも病院へ行けたのに…。

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、体調不良により、予定していた面談を「キャンセルしたい」と、課長に連絡します。

©︎ponko008

©︎ponko008

休日にも関わらず、課長はすぐに返信をくれました。

©︎ponko008

©︎ponko008

課長は、「子どもを持つ女性はいろいろある」と理解を示してくれました。

©︎ponko008

まいは、一生懸命に子育てをしているだけなのですが…あやまってばかりの状況に、自分自身を責めてしまっていますね。



子育て中は、子どもを最優先にする場面も多く、生活環境も大きく変わってしまうため、今までうまくいっていたことが思い通りにならずに、苦しい思いをすることもありますよね。そんな時は、子育て中のサポートは「お互いさま」という気持ちを思い出し、自分を責めてないでほしいですね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

©︎ponko008

©︎ponko008

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

