「ごめんね」自分を責めてばかり、″全部落第点″だと苦しむ育児中の葛藤｜助産師と不倫した夫の末路♯20【ママリ】
断乳によって、体調不良のまい…。予定していた面談には、行けないと判断します。課長に連絡をし、謝罪をすることに…。
©︎ponko008
©︎ponko008
高熱と子どものお世話で、病院に行くことが難しい、まい。夫がいれば、すぐにでも病院へ行けたのに…。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、体調不良により、予定していた面談を「キャンセルしたい」と、課長に連絡します。
©︎ponko008
©︎ponko008
休日にも関わらず、課長はすぐに返信をくれました。
©︎ponko008
©︎ponko008
課長は、「子どもを持つ女性はいろいろある」と理解を示してくれました。
©︎ponko008
まいは、一生懸命に子育てをしているだけなのですが…あやまってばかりの状況に、自分自身を責めてしまっていますね。
子育て中は、子どもを最優先にする場面も多く、生活環境も大きく変わってしまうため、今までうまくいっていたことが思い通りにならずに、苦しい思いをすることもありますよね。そんな時は、子育て中のサポートは「お互いさま」という気持ちを思い出し、自分を責めてないでほしいですね。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）