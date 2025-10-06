西のBTS・Vと東のZB1ジャン・ハオ、“K-POP最強顔面”はどっち？美容整形外科医が徹底分析！

“K-POP最強顔面”を専門家が分析した。

【写真】BTS・Vの“奇跡の黄金比”フェイス

ワールドツアーを控えたZEROBASEONE（ゼロベースワン／ZB1）が米ラジオ番組『KISS FM』（iHeart Radio）に出演。番組内でパーソナリティのジョジョ・ライトが「スターに夢中になった経験はあるか」と質問すると、ジャン・ハオはBTSのVを挙げた。

ジャン・ハオは「（音楽番組）『人気歌謡』の収録でBTSの先輩方をお見かけしたのですが、V先輩はノーメイクの状態でもあまりにもハンサムで驚きました」と告白。するとジョジョ・ライトも「本当にハンサムですよね。私もそう思います」と共感を示した。

Vとジャン・ハオは現役K-POP男性アイドルの中でも、“最も整った顔”としてファンやメディアの双方から認められている。では、2人の顔立ちにはどんな違いがあるのか。美容整形外科医たちが分析した。

西のV、東のジャン・ハオ

専門医A氏は「Vの顔は典型的な“黄金比”に近い」と指摘。卵型に近い楕円形のフェイスラインに、額・頬骨・あごが柔らかくつながる理想的なVラインを持ち、目と目の間隔や鼻と口の距離が1:1:1のバランスを保っているという。

（写真提供＝OSEN）V

目はやや垂れ目気味の二重で、瞳と白目の比率が絶妙。鼻筋は高く直線的で、小鼻が締まり、鼻先がわずかに上がって立体感を与える。口元は適度な厚みのある唇と自然に上がった口角で、柔らかく温かな印象を醸す。さらに、角ばっていない丸みのあるあごのラインは、男らしさと優しさを兼ね備えている。

専門医B氏も「Vは西洋的な彫りの深さと東洋的な輪郭が調和した稀有なケース。特に横顔の“Eライン”（額・鼻・あごを結ぶ理想的なライン）が非常に美しい」と評価した。

一方、ジャン・ハオの特徴は「繊細な造形美」だという。卵型の小顔に柔らかく細いあごのラインを持ち、中顔面（目から鼻まで）が短めで若々しい印象を与える。顔の比率も上下1:1:1に近く、V同様に黄金比を備えている。

ジャン・ハオの目は細く長い二重で“キャットアイ”タイプ。目尻がやや上がり、洗練されシックな雰囲気を漂わせる。鼻は小ぶりながら整っており、鼻筋がまっすぐで小鼻も非常に細い。唇は薄く、輪郭がくっきりしていて、口角の形が鮮明で印象的だ。さらに透き通るように白い肌が、この繊細な美しさを一層引き立てている。

専門医C氏は「ジャン・ハオは典型的な東洋的美男像に近い。小さく繊細なパーツがバランス良く調和し、肌の透明感や顔の輪郭の柔らかさが優雅な雰囲気を作っている」と解説した。

（写真＝WAKEONE）ジャン・ハオ

専門家たちは共通点として「2人とも顔のシンメトリー性が非常に高い」と強調。また肌のコンディションの良さや、はっきりとした顔立ちも共通の魅力だと分析する。

ただし違いについては「Vは立体的で力強い印象」「ジャン・ハオは平面的で柔らかな印象」という評価。Vは西洋的要素が強く、ジャン・ハオは東洋的な美を極限まで体現しているとされた。

専門医D氏は「2人ともそれぞれのスタイルでほぼ完璧に近い調和を見せている。美の基準は一つではなく、彼らが示すように多様な美しさの形が存在する」とまとめた。

専門家の分析も興味深いが、結局のところ“自分の推しが最強”。その答えが一番しっくりくるのかもしれない。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。