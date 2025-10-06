aespaウィンター、美太もも大胆見せコーデに反響「ハンサムで可愛い」「セクシー」
【モデルプレス＝2025/10/06】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が10月4日、自身のInstagramを更新。太ももを大胆に見せたコーディネートを披露した。
【写真】aespaウィンター、大胆太もも見せコーデ
ウィンターは黒いパーカー姿のオフショットを公開。太ももを大胆に見せた鏡越しのショットや、ピンクのキャップを合わせ、美しい脚がチラリと覗くようなしゃがんだ姿も披露。がんと闘う活動を支援する「ピンクポニー」キャンペーンへの賛同も綴っている。
この投稿にファンからは「どうしてこんなに素敵なの？」「美脚がセクシー」「ハンサムで可愛い」「美しすぎる」と絶賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
