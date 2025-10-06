本当は“つわり”が辛いだけ。でも言えない…職場のBBQ、どう断ればいい？【ママリ】

職場のBBQをキャンセルしたい…

皆さんならどうしますか？

今週の土曜日職場のメンバー7人でバーベキューする予定です。3ヶ月も前から計画していて予約してます。

ですが、最近妊娠が発覚してしまい、つわりが始まって体調に波があります。まだ妊娠したことは伝えてません。お酒も飲まないのも不審がられそうですが、そもそも欠席したいと思ってます。どう断ったらいいか迷ってます。

なんて伝えたら自然ですかね？今日グループLINEで3日前からキャンセル料金がかかるので、もしダメな方いたら連絡くださいー！とはきてます。

私が考えたのは、旦那が急遽仕事になってしまったため、子供達を見れなくなったが自然かな？と思ってるんですがどう思いますか？ 出典：

妊娠がわかってすぐというのはつわりや体調に変化が起きやすい時期ですよね。まだ何があるかわからず、ある程度の時期になるまで妊娠のことは周囲に黙っておきたいという人もいるはず。この記事では、週末に職場のBBQがあるもののつい最近妊娠がわかったためキャンセルしたいという投稿を紹介します。どんな理由を伝えれば自然に断れるのか投稿者さんは頭を悩ませているそう。

かなり前から計画し予約まで済んでいるBBQを数日前になってキャンセルするというのはなかなか勇気がいりますよね。しかし、投稿者さんは最近妊娠がわかったとのことで無理は禁物。体調にも不安があるようなので、キャンセルすることで心は決まっているようですね。



問題はどう理由を伝えるかということ。妊娠のことは伝えずに、しかし嘘とバレないような理由を言いたいですよね。夫の仕事や子どものお世話というのは他人からは嘘かどうか判断がつきませんからちょうどいいようにも思います。子どもも連れてきたらいいよと言われないかだけが少し不安ですが、家族を理由にすればキャンセルも問題ないのではないでしょうか。

キャンセルの理由にさまざまなアイデアが

それでもいいし、子供がインフルエンザになったとかですかね😂



妊娠おめでとうございます(*ˊ˘ˋ*)

▪️旦那が子どもをみれなくなった。

▪️子どもの調子が悪い

▪️自分が少し体調悪い(妊娠とは伝えず)

▪️急遽実家or義実家に行かねければならなくなった(近ければ)

やはり夫や子どもなど家族を理由にするというのが自然に感じますよね。キャンセルで迷惑をかけないためにもキャンセル料がかかる3日前までには確実に断りの連絡を入れたいところ。そう考えると体調不良はちょっと無理があるようにも思います。「夫が仕事になってしまった」や「急きょ実家(義実家)に行かないといけなくなった」といった理由の方が良さそうな気がします。



どんな理由であれ、早めに連絡をすることで幹事さんは予約の変更ができますから、なるべく早く連絡をするのがいいのではないでしょうか。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）