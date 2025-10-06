“邪道”大仁田厚が６日、タレントのハチミツ二郎へエールを送った。

大仁田はこの日、「ハチミツ二郎病状 有吉報告が反響」と題されたヤフーのネット記事を読んだという。記事は「有吉弘行が１０月５日、ラジオ番組『有吉弘行のＳＵＮＤＡＹ ＮＩＧＨＴ ＤＲＥＡＭＥＲ』（ＪＦＮ）の中で、闘病生活中のハチミツ二郎（東京ダイナマイト）が足を切断したことを報告して反響を呼んでいる」という内容だった。

ハチミツとは、８月５日に肝臓がんのため４７歳で亡くなった「プロレスリングＡ―ＴＥＡＭ」の橋本友彦さんの都内で営まれた通夜で会ったばかり。それだけにこの記事に驚きハチミツの体調を心配し「早く回復して欲しいよ…今はただ祈るしかないよ」と声を震わせた。

ハチミツとは、７度目の引退を直前に控えた２０１７年１０月７日に神奈川・鶴見青果市場で「ノーロープ有刺鉄線電流爆破＆有刺鉄線電流爆破バット ストリートファイトキャプテンフォール イリミネーションデスマッチ」６人タッグマッチで対戦した。

それだけに「ハチミツ、ハチミツ、ハチミツ…元気になって、また電流爆破やろうや…待ってる」とエールを送っていた。