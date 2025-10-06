将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で第６７期王位戦予選（７組３回戦）に挑み、浦野真彦八段との対局をスタートした。

振り駒で歩が５枚という、３２分の１の確率の形で、先手・浦野、後手・福間に。初手で浦野が角道を空け、福間はしばし盤上を見つめた後に５筋を突いた。浦野は３手目で早くも１１分の考慮。端歩を突いて様子を見たが、福間はすぐに端を受けた。浦野は５手目でも３０分を使い３筋を突いた。続いて福間は飛車を５筋に振り、ゴキゲン中飛車の戦型とした。持ち時間は各４時間。

福間は棋士編入試験の受験資格取得を目指しており、この対局で勝利すれば、直近のプロ公式戦で１０勝５敗（２不戦局含む）の勝率６割６分７厘となり「現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ６割５分以上の成績を収めたアマチュア、女流棋士の希望者」の条件を満たし、棋士編入試験の受験資格を取得する。

資格取得後、棋士編入試験として棋士との五番勝負（試験官は新四段５名を棋士番号順に選出）を行い、３勝で合格。フリ―クラスへの編入資格を得る。

福間は２２年（当時は里見姓）にも女性初となる受験資格を得たが、同年の棋士編入試験で０勝３敗となり、不合格となっている。今回、条件をクリアするとアマチュア、女流棋士を通じて史上初となる２度目の資格取得となる。

★福間香奈の一般公式戦直近成績

【２０２４年】

〇 ７月 ５日 朝日杯１次予選 矢倉規広七段

〇 同日 同 安用寺孝功七段

〇 ８月２３日 王座戦１次予選 村田智弘七段

■ ９月１１日 朝日杯１次予選 片上大輔七段＝不戦局

〇 ９月１８日 王位戦予選 安用寺孝功七段

● ９月２５日 王位戦予選 石川優太五段

■１２月１２日 王座戦１次予選 都成竜馬七段＝不戦局

【２０２５年】

〇 ７月２８日 王位戦予選 小林裕士八段

● ８月 １日 棋聖戦１次予選 森本才跳四段

〇 ８月 ４日 朝日杯１次予選 小林裕士八段

● 同日 同 斎藤慎太郎八段

〇 ８月２６日 王座戦１次予選 長岡裕也六段

〇 ９月１０日 王位戦予選 西田拓也六段

〇１０月 １日 王座戦１次予選 井田明宏五段

？１０月 ６日 王位戦予選 浦野真彦八段

※朝日杯は朝日杯将棋オープン戦。