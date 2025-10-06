王位戦予選の対局を開始した福間香奈女流六冠

　将棋の福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で第６７期王位戦予選（７組３回戦）に挑み、浦野真彦八段との対局をスタートした。

　振り駒で歩が５枚という、３２分の１の確率の形で、先手・浦野、後手・福間に。初手で浦野が角道を空け、福間はしばし盤上を見つめた後に５筋を突いた。浦野は３手目で早くも１１分の考慮。端歩を突いて様子を見たが、福間はすぐに端を受けた。浦野は５手目でも３０分を使い３筋を突いた。続いて福間は飛車を５筋に振り、ゴキゲン中飛車の戦型とした。持ち時間は各４時間。

　福間は棋士編入試験の受験資格取得を目指しており、この対局で勝利すれば、直近のプロ公式戦で１０勝５敗（２不戦局含む）の勝率６割６分７厘となり「現在のプロ公式戦において、最も良いところから見て１０勝以上、なおかつ６割５分以上の成績を収めたアマチュア、女流棋士の希望者」の条件を満たし、棋士編入試験の受験資格を取得する。

　資格取得後、棋士編入試験として棋士との五番勝負（試験官は新四段５名を棋士番号順に選出）を行い、３勝で合格。フリ―クラスへの編入資格を得る。

　福間は２２年（当時は里見姓）にも女性初となる受験資格を得たが、同年の棋士編入試験で０勝３敗となり、不合格となっている。今回、条件をクリアするとアマチュア、女流棋士を通じて史上初となる２度目の資格取得となる。

　★福間香奈の一般公式戦直近成績

【２０２４年】

〇　７月　５日　朝日杯１次予選　矢倉規広七段

〇　　　　同日　同　　　　　　　安用寺孝功七段

〇　８月２３日　王座戦１次予選　村田智弘七段

■　９月１１日　朝日杯１次予選　片上大輔七段＝不戦局

〇　９月１８日　王位戦予選　　　安用寺孝功七段

●　９月２５日　王位戦予選　　　石川優太五段

■１２月１２日　王座戦１次予選　都成竜馬七段＝不戦局

【２０２５年】

〇　７月２８日　王位戦予選　　　小林裕士八段

●　８月　１日　棋聖戦１次予選　森本才跳四段

〇　８月　４日　朝日杯１次予選　小林裕士八段

●　　　　同日　同　　　　　　　斎藤慎太郎八段

〇　８月２６日　王座戦１次予選　長岡裕也六段

〇　９月１０日　王位戦予選　　　西田拓也六段

〇１０月　１日　王座戦１次予選　井田明宏五段

？１０月　６日　王位戦予選　　　浦野真彦八段

※朝日杯は朝日杯将棋オープン戦。