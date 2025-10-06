KantoのDAC内蔵 PCスピーカー「YU2」マットホワイト

完実電気は、Amazonのプライム会員限定セール「プライム感謝祭」先行セール、本番セールにおいて、取り扱い製品を特別価格で販売する。編集部が6日に確認したところ、完全ワイヤレスイヤフォン「Beoplay EX」が13% OFFの39,900円、Kantoのアクティブスピーカー「ORA」が18% OFFの36,800円、「YU2」が23% OFFの26,800円、「ORA4」が17% OFFの49,800円で販売されている。

対象モデルは以下の通り。

Bang & OlufsenBeoplay EX Kanto Audioアクティブスピーカー YU/ORA/シリーズスピーカースタンド S/SE/SP/SXシリーズヘッドフォンスタンド H1、H2、HH

なお、プライム感謝祭は先行セールが10月6日23時59分まで、本番セールが7日0時から10日23時59分まで。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください