厚生労働省「令和6年(2024)人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、日本では同居20年以上の「熟年離婚」が増加しているようです。その動機はさまざまですが、もしも熟年離婚を検討するのであれば、その後の綿密なライフプラン設計が欠かせません。なかには、自ら離婚を切り出しておきながら撤回を望むケースも……。とある専業主婦の事例をもとに、山粼裕佳子CFPが熟年離婚のリスクと老後計画の重要性について解説します。

離婚理由のトップは「性格の不一致」

裁判所「令和6年司法統計年報」によると、令和6年に裁判所が取り扱った離婚申立ての動機で最も多かったのは「性格が合わない（性格の不一致）」で、男女ともに最多となっています。

離婚申立ての件数自体は、下記図表のように夫よりも妻からのほうが多い傾向にあるものの、性格の不一致を理由とする申立てに限ると、申立人が夫であるケースが約60％（1万5,396件中9,233件）、妻による申立ては約38％（4万3,033件中1万6,503件）となっており、夫側が離婚を申し立てる際には、性格の不一致を動機とする割合が高いことがわかります。

［図表］婚姻関係事件数―申立ての動機別 出所：裁判所「令和6年司法統計年報 家事編（p36第19表）」（注）申立ての動機は、申立人のいう動機のうち主なものを3個まで上げる方法で調査重複集計した。

親権を持つのは妻が8割強…根強く残る「子育て＝母」の意識

子どものいる夫婦の離婚の場合、親権をどちらが持つかという問題が生じます。

厚生労働省「人口動態統計」によると、たとえば子どもが1人の場合、1950年代〜1960年代にかけては、親権を夫が持つケースが半数を超えていましたが、近年は徐々にその傾向が変化し、1995年以降は妻が親権を持つ割合が8割を超えています。2023年には86％を上回りました。

妻が親権をもつようになった背景には、家制度の廃止や女性の社会的地位の向上、福祉制度の充実など、時代の変化が影響していると考えられます。

また、昨今は男女平等が当たり前の価値観となりつつあるものの、子育ての実態としては母親が中心となる場面が多く、親権が母親に渡るケースが多いのもその影響と考えられます。

ただし、子ども自身が意思をしっかり示せる年齢に達していれば、必ずしも母親側が親権を持つことが最善とは限りません。状況によって異なるケースも出てきています。

本当にイライラする！…息子の教育方針をめぐってすれ違う夫婦

「もう、あなたといると本当にイライラする！」

早川歩美さん（仮名・50歳）は、夫の雄介さん（仮名・47歳）に声を荒げました。

（ああ、またいつもの小言が始まったか……。こういうときはヘタに反論しないほうがいいな）

雄介さんが黙ってやり過ごそうとすると、歩美さんはさらにヒートアップ。ありとあらゆる罵詈雑言を浴びせかけます。

今日の喧嘩の発端は、ひとり息子の大成くん（仮名・16歳）のこと。いわゆる “教育ママ”である歩美さんは、「いい大学に行ってほしい」と、高校に入学したばかりの息子を予備校に入れたいと考えています。

しかし、夫の雄介さんは反対の立場。というのも、息子がぼそっと「高校に入ったら、弓道部に入りたい」と言うのを耳にしていたからです。

ある夜、「大成をX予備校に通わせたいんだけど、いいよね？」という歩美さんに、「大成の意向を聞いてからにすれば？」と言ったところ、歩美さんの逆鱗に触れてしまった様子。「どうしてあなたはいつも私の考えを否定するの？」と声を荒げます。

これまでも2人は教育方針の違いから、何十回、何百回と同様の喧嘩を繰り返してきました。

幼いときから、大成くんは歩美さんの意向で、水泳やリトミック、ピアノ、英語、公文とさまざまな習い事をかけ持ちしていたそうです。

雄介さんはたびたび、「ちょっと詰め込みすぎじゃない？ 休みもなくてしんどそうだよ。お金もばかにならないし、少し減らしてもいいんじゃない」と提案してきましたが、歩美さんはまったく聞き入れません。

「信じられない……なに言ってるの？ すべては大成の将来のためよ。これからいろんな可能性が広がる大事な時期なのに。あなたは親としての自覚が足りないのよ」

出産を機に専業主婦へ…以来“子育て”に熱中する妻

出産を機に専業主婦になった歩美さん。もともと上昇志向の強い彼女は、周囲のママ友の影響もあってか、子育てに一生懸命になりすぎてしまっているようです。

「子どもにいい教育を受けさせることが、親としての責務なの」

妻の不満が限界突破…“放任主義”の夫に「離婚宣言」

そう語る歩美さんに対し、息子が振り回されているのではと心配しながらも、雄介さんはこれまで、できるだけ妻の意向に沿うよう努めてきました。彼女の神経を逆なでしないよう、慎重に振る舞ってきたのです。

しかし歩美さんからすると、雄介さんは「自分の意見を持たない人」「子どもに対して無関心な放任主義」としか映っていませんでした。雄介さんはただ、子どもの気持ちを尊重し、のびのびと育てたいと願っているだけなのですが……。

「もういい！ 大成のことを真剣に考えない父親なら、いないほうがマシよ！」

ある日、歩美さんは雄介さんに宣言しました。

「離婚しましょう。これからは大成と2人で暮らします。ただし、ただで離婚するわけにはいきません。生活費と養育費はきちんといただきますからね」

大声をあげる妻に、反論するすべはありません。雄介さんは、妻の宣言を受け入れることにしました。しかし、内心モヤモヤが残ります。

（養育費はわかるけど……なぜ別れた妻の生活費まで？）

しかし、妻の機嫌を損ねるわけにはいきませんから黙るしかありません。

すると、しんとしたリビングに、2階の子ども部屋から大成くんがやってきました。

「母さん、興奮するなよ。勉強してたのに、こっちの部屋まで丸聞こえで集中できないんだけど」

「あら……大成ごめんねえ。ねえ大成、こんな家出て行って、今日からママと暮らしましょう。ママ、離婚するから。い〜い？」

「別に。勝手に離婚すれば？ だけど、俺は父さんと暮らすから」

思いがけない返答に、歩美さんは言葉を失いました。しばらく沈黙したあと、「……はぁ？ お父さんはあなたのことなんて、なにも考えてないのよ」とようやく口を開くと、大成くんは我慢ならない様子で、これまで胸に溜めてきた思いを語り始めました。

「あのさあ、いい加減にしてよ。なんにも考えてないのはどっちだよ！ ずっと我慢してきたけど、母さんが俺の意見を聞いてくれたことなんて一度もないだろ……。俺のため俺のためっていうけど、結局は“自慢の息子”をつくることしか頭にないんだろ？ 父さんがいなかったら、とっくに爆発してる。母さんは1人で暮らせばいいよ。そのほうが俺も父さんも幸せだから」

最愛の息子の“本音”を知った歩美さんは、あまりのショックに思わず号泣。

冷たい視線を向ける息子に対して「全部アナタのためだったのに……！」と吐き捨て、自室にこもってしまいました。

離婚後の生活の見通しは？…歩美さんの末路

こども家庭庁の調査によると、ひとり親世帯となった理由の多くは「離婚」によるもので、父子家庭では約7割、母子家庭では約8割を占めています。

また世帯数で見ると、父子家庭が約14.9万世帯であるのに対し、母子家庭は約119.5万世帯と、母親が子どもを引き取るケースが圧倒的に多いことがわかります。

一方、収入面では父子家庭と母子家庭の間に大きな差がみられます。父親の平均年間就労収入が約496万円であるのに対し、母親は約236万円にとどまっており、母子家庭の生活の厳しさが浮き彫りになっています。

こうしたひとり親家庭を支える制度として、所得が一定以下の場合に受けられる国の給付金や控除があります。主な支援制度は下記のとおりです。

【令和7年4月〜18歳未満のこどもがいるひとり親家庭の主な給付金】

※ 障害のある子どもの場合は20歳未満まで対象

■児童扶養手当

……子ども1人の場合、

・全額支給：月額4万6,690円

・一部支給：月額4万6,680円〜1万1,010円

■ひとり親家族等医療費助成制度

……保険診療にかかる自己負担分を助成

■ひとり親控除

……所得控除額：35万円

専業主婦の歩美さんの場合、仮に夫から養育費をもらい、給付金を受けて大成くんと暮らすことができたとしても、現在と同じ生活水準を維持するのは難しいでしょう。それになにより、愛する息子の足かせになるようなことは、歩美さんの本意ではありません。

ようやく「自分が変わるしかない」と気づき、離婚撤回を望んだ歩美さんでしたが、時すでに遅し。彼女ただただ、後悔とともに2人の背中を見つめるしかありませんでした……。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表