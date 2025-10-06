フランスG1「第104回凱旋門賞」が5日（日本時間同日深夜）、パリロンシャン競馬場（芝2400メートル、17頭立て）で行われた。

フランスの競馬統括機関フランスギャロはレース後、ラップタイムを発表。馬場状態はペネトロメーター4.1のトレスプル（10段階ある馬場表記の最も乾いた状態から7番目、JRA表記＝重）で、大外17番枠からじわっと行き切ったクロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）が最初の1000メートルを63秒24で通過した。

中団から徐々に押し上げ、頭差で勝ち切ったダリズ（牡3＝グラファール、父シーザスターズ）がメンバー最速の上がり3F35秒52をマークし、勝ち時計は2分29秒17。6着アローイーグル（牡4＝JC・ルジェ、父グレンイーグルス）がメンバー2位の35秒68、2着ミニーホーク（牝3＝A・オブライエン、父フランケル）は同3位の35秒75。5着ビザンチンドリーム（牡4＝坂口智、父エピファネイア）は後方から内々をさばき、36秒19（メンバー6位）と長く脚を使った。

14着クロワデュノール（牡3＝斉藤崇、父キタサンブラック）の上がり3Fは37秒61、16着アロヒアリイ（牡3＝田中博、父ドゥラメンテ）は37秒63だった。