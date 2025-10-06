ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸å²ù¡Ä¤¢¤È¤«¤é¡Ö¼è¤ê¾Ã¤¹¡×¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«¡©
ÁêÂ³Êü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤È¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ø¤â¤á¤Ê¤¤°ä»ºÁêÂ³¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤°ä¸À¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹PLUS¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¢¿ùÂ¼À¯¾¼»á¤¬»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î²ÝÀÇ´Ø·¸¤Ê¤É¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Q1. ÁêÂ³¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºâ»º¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
A. ¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Íø³²´Ø·¸¿Í¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¡»¡´±¤ÎÀÁµá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤¬ÁêÂ³ºâ»º´ÉÍý¿Í¤òÁªÇ¤¤·¤Þ¤¹¡£°ä»º¤Ï¤³¤ÎÁêÂ³ºâ»º´ÉÍý¿Í¤¬´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÎÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÇ½ª¤ÎÁÜº÷¸ø¹ð¤Î´ü´ÖËþÎ»¸å»°¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¡¢ÆÃÊÌ¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¿Í¤¬²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÆÃÊÌ±ï¸Î¼Ô¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ºâ»º¤ÎÊ¬Í¿¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ±ï¸Î¼Ô¤È¤Ï¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÈÀ¸³è¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÎÅÍÜ´Ç¸î¤ËÅØ¤á¤¿¼Ô¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÈïÁêÂ³¿Í¤ÈÆÃÊÌ¤Î±ï¸Î¤Î¤¢¤Ã¤¿¼Ô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ±ï¸Î¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Á´°ä»º¤¬¹ñ¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
Q2. ÍÂ¶â¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A. ÍÂ¶â¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÂ¶âºÄ¸¢¤ÏÁêÂ³³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤ËÁêÂ³Ê¬¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬³ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ä»ºÊ¬³ä¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢Ã±ÆÈ¤ÎÁêÂ³¿Í¤«¤é¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø½êÄê¤ÎÁêÂ³ÆÏ¤Ê¤É¤Î½ñÎà¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ä»ºÊ¬³äÁ°¤ÎÁêÂ³ÍÂ¶â¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·À©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢°ä»ºÊ¬³äÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈïÁêÂ³¿Í¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é°ìÄê¶â³Û¤Þ¤Ç°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¶ä¹Ô¤Ø¾È²ñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q3. Âå½±ÁêÂ³¤È¿ô¼¡ÁêÂ³¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A. °Ê²¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂå½±ÁêÂ³
ËÜÍèÁêÂ³¿Í¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬ÁêÂ³³«»ÏÁ°¤Ë»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤êÁêÂ³¸¢¤ò¼º¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»Ò¤Ê¤É¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÁêÂ³¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¿ô¼¡ÁêÂ³
ÈïÁêÂ³¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÂ³¿Í¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÁêÂ³¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾õ¶·¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Q4. ¥Ç¥¸¥¿¥ë°ä»º¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A. ¥Ç¥¸¥¿¥ë°ä»º¤È¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä¥Ç¡¼¥¿¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï°Å¹æ»ñ»º¤äÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÃøºîÊª¡¢¥Í¥Ã¥È¶ä¹ÔÅù¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¡¼¥¿¤Îºâ»º¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë°ä»º¤ÎÁêÂ³¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê°ä»º¡Ê²È²°¡¢ÍÂÃù¶â¡¢³ô¼°¤Ê¤É¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ì¾µÁÊÑ¹¹¤Ê¤É³Æ¼ï¤Îµ¬Ìó¤Ë¤è¤ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Q5. »àË´ÊÝ¸±¶â¤Î²ÝÀÇ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A. ¸òÄÌ»ö¸Î¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤ÇÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬»àË´¤·¡¢ÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤¬»àË´ÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¼Ô¤ª¤è¤ÓÊÝ¸±¶â¼õ¼è¿Í¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï»àË´ÊÝ¸±¶â¤Î²ÝÀÇ´Ø·¸
Q6. ÁêÂ³Êü´þ¤Èºâ»ºÊü´þ¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A. ÁêÂ³Êü´þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Î³«»Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é»°¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤ÈÁêÂ³¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤â¾µ·Ñ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢ºâ»ºÊü´þ¤Ï°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¡ÊÁêÂ³¿Í¡Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤Ï¾µ·Ñ¤·¤Ê¤¤¤È¶¨µÄ½ñ¤Ë½ñ¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤Ï¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÈïÁêÂ³¿Í¡Ê»àË´¤·¤¿¿Í¡Ë¤Î°ä»º¤Î¤¦¤Á¡¢¥×¥é¥¹¤Î°ä»º¡Ê²È²°¡¢ÍÂÃù¶â¤Ê¤É¡Ë¤¬°ì¡»¡»¡»Ëü±ß¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ä»º¡Ê¼Ú¶â¤Ê¤É¡Ë¤¬°ì¸Þ¡»¡»Ëü±ß¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢º¹¤·°ú¤¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ä»º¸Þ¡»¡»Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁêÂ³Êü´þ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤ë¤È¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºâ»ºÊü´þ¤À¤È¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ä»º¸Þ¡»¡»Ëü±ß¤Ï¾µ·Ñ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤¬¼è¤êÎ©¤Æ¤ËÍè¤¿ºÝ¡¢ÁêÂ³¿Í¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÁêÂ³¿Í¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤¢¤¿¤êÆó¸Þ¡»Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈïÁêÂ³¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤âÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼Ú¶â¤À¤±¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Ï·»Äï»ÐËå¤âÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êºÄ¸¢¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Q7. ÁêÂ³Êü´þ¤Î»öÎã
A. »öÎã¤ò¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¤³¤Î»öÎã¤Ç¤Ï»àË´¤·¤¿É×¤ÎºÊ¤ÈÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤·¤Æ¤âÉéºÄÊÖºÑ¤ÎÌäÂê¤Ï²ò·è¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡ÏÁêÂ³Êü´þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ºÊ¤ÈÄ¹ÃË¡¢Ä¹½÷¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢É×¤Î·»Äï»ÐËå¤âÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤¬·»Äï»ÐËå¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
£ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤éÁêÂ³¿Í¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤·É×¤ÎËå¤À¤±¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ºÄ¸¢¼Ô¤ÏËå¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
Q8. ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È¤«¤é¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤«
A. ÁêÂ³ºâ»º¤ÎÄ´ºº¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼Ú¶â²áÂ¿¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢°ìÃ¶ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¤¢¤È¤«¤é¼è¤ê¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³Êü´þ¤¹¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤ËÌÂ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¾µÇ§¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¾µÇ§¤È¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ÎÈÏ°ÏÆâ¸ÂÄê¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤âÁêÂ³¤¹¤ë¼êÂ³¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹¤Îºâ»º¤ò¤¹¤Ù¤ÆÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¾¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Îºâ»º¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢¸ÂÄê¾µÇ§¤È¤¤¤¦¼êÂ³¤ÏÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
