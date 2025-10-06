歌手松山千春（69）が5日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。まとまりきれない野党に言及した。

4日の自民党総裁選で決選投票の末に、高市早苗氏（64）が同党初の女性総裁に就任。15日にも召集される臨時国会で、日本初の女性首相に選出される見通し。

松山は「これから、党3役。臨時国会があって首班指名、当然のように高市さんが総理になられるという形になると思うんですけどね。自民党、衆参ともに過半数持ってませんからね。野党が全部まとまれば、野党に首班指名が奪われる可能性がある、可能性ですよ？」と切り出した。

そして「野党がですね、立憲民主党にしても国民民主党にしても、日本維新の会、いろいろあるだろ。これが1本にまとまることがないんだよ。これね、1人ぐらい知恵持ってる人間がいたらね。『どんな形でもいいから我々で政権取ろうよ、確かに考え方の違う共産党とか全部含めてもいいからさ。なんせ我々で政権取ろうよ』っていうやつがいればな。また全然変わってくる話ですけどね」と語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。