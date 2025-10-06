タレント松嶋尚美が6日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。9月下旬に東京都内の小学校で、児童2人が同級生の水筒に入眠導入剤を混入したという事案について、「度が過ぎている」と懸念を示した。

この事件が特集され、MC谷原章介から「いたずらという範疇（はんちゅう）を超えている」と話を振られた直後だった。松嶋は、「小学生だっていろいろなストレスがあって、眠れないとか怖い夢をみちゃうとかあるかもしれない。自分に処方されていて、自分が飲んでも大丈夫だからと思っていたかもしれない」とした上で、「でも、いたずらとしては度が過ぎている。子どもだから副作用とか考えてなかっただろうし、3袋も入れたらどうなるだろうという想像も足らない。防ぐことはできない気がする」と語った。

この事件、児童2人が運動会の練習時間に水筒を持ちだして、入眠導入剤3袋程度をトイレで混入した。目撃していた児童が職員に報告し、水筒の持ち主である児童が飲む前に中身は捨てられて被害はなかったという。

小学校では保護者会を開いて説明するとともに、「児童が在籍する教室の担任の机横にあるカゴで保管する。教室移動の際は児童1人1人が水筒を携帯する」との再発防止策も打ち出した。