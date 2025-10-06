ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤ë¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤Ç¤Ï15ºÐ¤Î¥·¡¼¥ó¤â±é¤¸¤Æ¡Ö»þ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤È¤³¤È¤óÍî¤Á¹þ¤à¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬·ò¹¯Åª¡×
2025Ç¯10·î6Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£·ÝÌ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤ä¡¢É×¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¿¹ÅÄ¶³ÄÌ¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢½Ð±é±Ç²è¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù6·î¹æ¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£*****¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù2025Ç¯6·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó¡£ºÇ¶á¡¢¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤¹ÂçÃÏ¤µ¤ó¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Î²ò·èÊýË¡¤Ï¡½¡½¡£È¯ÇäÃæ¤ÎËÜ»ï¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¤Ëµ»ö¤òÀè¹Ô¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§Àõ°æ²ÂÂå»Ò¡¡¹½À®¡§¼ÄÆ£¤æ¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ©¤Á»Ñ¤â¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÂçÃÏ¤µ¤ó
* * * * * * *
Ìò¤òÃå¤°¤ë¤ß¤Î¤´¤È¤¯
±Ç²è¡Ø¥´¥Ã¥É¥Þ¥¶¡¼¡Á¥³¥·¥Î¥¢¥ä¥³¤ÎÀ¸³¶¡Á¡Ù¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥·¥Î¥Ò¥í¥³¤µ¤ó¡¢¥¸¥å¥ó¥³¤µ¤ó¡¢¥ß¥Á¥³¤µ¤ó»°»ÐËå¤ÎÊì¡¦¾®¼Ä°½»Ò¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°½»Ò¤µ¤ó¤ÏÀïÁè¤ÇÉ×¤òË´¤¯¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¤â¡¢ÍÎºÛÅ¹¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢¼«Í³¤ËÀ¸¤¡¢»°»ÐËå¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤¿Êý¡£
¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤Ê°½»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤ò»ä¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ñÎÁ¤È¤·¤ÆËÜ¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö±é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°½»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤ò
»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤óÃÎ¤é¤ó¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Ä¤Ä¡¢¼Â¤Ï¿Í°ìÇÜ¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ä¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°½»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¤Îµ¡Èù¤òÂç»ö¤Ë±é¤¸¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
±ÇÁüºîÉÊ¤Ç15ºÐ¤«¤é92ºÐ¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤â¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯Îð¤Ë¤è¤ë±é¤¸Ê¬¤±¤Ï°áÁõ¤ä¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢15ºÐ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ä¡Ä¤Þ¤¡¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù6·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃÏ¿¿±û¤µ¤ó
¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯¤Ë
ºÇ¶á¡¢¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤Î·ò¹¯¤Ï¿©»ö¡¦¿çÌ²¡¦±¿Æ°¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÑÂ³¤¬²¿¤è¤êÆñ¤·¤¤¡£¹¬¤¤¡¢»ä¤ÏÂÎ¤¬¾æÉ×¡£°ÊÁ°¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤«¤é¡ÖÂÎ¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÉôÊ¬¤Ï12ºÐ¤Þ¤Ç¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤´Î¾¿Æ¤Ë´¶¼Õ¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬°é¤Ã¤¿Ã¸Ï©Åç¤Ï¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ç¿©ºà¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Êì¤ÏÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´Ä¶¤¬¡¢»ä¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»°»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç»Ð¤¿¤Á¤«¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¬¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¾Ð¡Ë
»ä¤Ï¥¯¥è¥¯¥èÇº¤Þ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤È¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ôº£¡Õ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»þ¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤È¤³¤È¤óÍî¤Á¹þ¤à¡£¤½¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢·ò¹¯Åª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙÄì¤Þ¤ÇÄÀ¤á¤Ð¡¢¤¢¤È¤ÏÉâ¤¾å¤¬¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£