¡Ú¹Á¶è¡¦À¶²È°¦¶èÄ¹¡ÛÂè1²ó¡¡»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤é¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¡©¤½¤Î°ãÏÂ´¶¤¬À¯¼£¤òÌÜ»Ø¤¹¸¶ÅÀ¤Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍÂ¤±¤ÆÆ¯¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÝ°é±à¤É¤³¤í¤«ÍÄÃÕ±à¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¨¡¨¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Á¶èÄ¹¡¦À¶²È°¦¤µ¤ó¡£ÍÂ¤±Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢»Å»ö¤Ë¤âÌá¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤¤¤Î¡©¡×¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊÉ¡×¤È¡ÖÀ¯¼£¤ò»Ö¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼êÊü¤¹¤â¤Î¡×¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¶õµ¤¤Ë¶ì¤·¤ó¤À
À¶²È°¦¹Á¶èÄ¹¡Ê°Ê²¼¡¢À¶²È¶èÄ¹¡Ë¡§¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î¾©³Ø¶â¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¹â¹»¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÆñÌ±¤È¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¯¼£¤¬´Ö°ã¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡½¡½¤½¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¶½Ì£¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤äÀïÁè¤ÎÀ×ÃÏ¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤¹ÔÆ°ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶²È¶èÄ¹¡§¡Ö¤³¤Î¸½¼Â¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£»º·Ð¿·Ê¹¤ËÆþ¤ê¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤Æ10Ç¯¶á¤¯¸½¾ì¤ò¶î¤±²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯Æ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤¬»º¤Þ¤ì¤¿¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ÎÊÉ¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¯º¢¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ë½÷À¤¬»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤âÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¸½¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¤é¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤È¡£¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢µ¼Ô¤È¤¤¤¦Ì´¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼êÊü¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¹¤¬¤ë¤â¤É¤«¤·¤µ
¨¡¨¡½Ð»º¸å¡¢¤¹¤°¤Ë°é»ù¤ÎÊÉ¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤µ¤ì¤¿¤È¤«¡£
À¶²È¶èÄ¹¡§º£ÅÙ¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¿¤¯¤Æ¤âÍÂ¤±Àè¤¬¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¹Á¶è¤Ï¡¢23¶è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂÔµ¡»ùÆ¸Î¨¤¬¥ï¡¼¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¡£¡Ö3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍÄÃÕ±à¤ËÆþ¤ì¤ÆÆ¯¤±¤ë¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÍÄÃÕ±à¤¹¤é¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¸½¾õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤ÎÀ¼¤¬À¯¼£¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¹ñ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤«¤é¤âÍý²ò¤µ¤ì¤º¡¢»Ù±ç¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
À¶²È¶èÄ¹¡§24»þ´Ö°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ÇÉÔ°Â¤âÂ¿¤¯¤Æ¡£¥Þ¥ÞÍ§¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¹Á¶è¤¬ÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤ä¿ÆÂ²¤ËÍê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡Ö¹Á¶è¥Þ¥Þ¤Î²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°¤òÎ©¤Á¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤ÊÀ¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð200¿Í¡¢300¿Í¤È¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¾Î©¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¡×¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿
¨¡¨¡¤¹¤´¤¤È¿¶Á¤Ç¤¹¤Í¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤ò¤É¤¦³è¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
À¶²È¶èÄ¹¡§¹Á¶è¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢¶èÌ±¤¬À¯ºö·ÁÀ®¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ß¤Ê¤È¥¿¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°Õ¸«¤òÆÏ¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¼èºà¤·¤¿¶è¤Î¸«²ò¤ò¥Ö¥í¥°¤Çµ»ö¤Ë¤·¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¶è¤ÎÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ö¥í¥°¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤±¤¿¡©
À¶²È¶èÄ¹¡§ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö»ä¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¼Ô¤ÏÆÃ¼ì¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¡È¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¡É¤«¤â¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤âÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¶ì¤·¤µ¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¼Ò²ñ¡É¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø»Ä¤·¤¿¤¤
¨¡¨¡¤½¤³¤«¤é¶èµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤ÆÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
À¶²È¶èÄ¹¡§À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÁ´Á³¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÝ°é±à¤È¤«»Ò°é¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶è¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¹ñ¤¬²¿¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£¤³¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¹Á¶èµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿®¾ò¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿Àé¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ç¤âÌ´¤ÏÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Í¡×¤Ã¤Æ¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¡¢¤º¤Ã¤È»ä¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼èºà¤Ï2025Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þ»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¢Ê¸¡¦Ä¹À¥Í³Íø»Ò¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¤¤±¤¬¤ß¤â¤¨¡¡»£±Æ¡¦ÊÔ½¸Éô