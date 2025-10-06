コンビニで『ノラネコぐんだん』グッズがもらえる！ オリジナルパンの販売も実施
「ローソン」は、10月7日（火）から、人気絵本シリーズ『ノラネコぐんだん』とコラボレーションした「ノラネコぐんだん おいしいパンさがし」キャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】パンを持つノラネコのパケがかわいい！ オリジナルパンを販売
■景品は「オリジナルステッカー」
今回開催される「ノラネコぐんだん おいしいパンさがし」は、対象商品の購入でオリジナル景品がもらえる企画や、オリジナルパンの販売を行う期間限定のキャンペーン。
10月7日（火）7時00分〜10月20日（月）の期間は、対象のパンを2点購入すると、先着＆数量限定で「オリジナルステッカー」をその場で1枚プレゼント。全5種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計5枚までもらえる。
また、オリジナルパン「ノラネコぐんだん チョココロネ」が登場。チョココロネを持ったノラネコが描かれたかわいいパッケージで、10月7日（火）から順次店頭に並び11月3日（月）まで販売される予定だ。
