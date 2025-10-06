『BTS Island：インザソム』×「しまむら」がコラボ！ ぬいぐるみやエコバッグなど全25アイテムが登場
「ファッションセンターしまむら」は、10月8日（水）から、BTSが制作に参加したマッチ3パズルゲーム『BTS Island:インザソム』とのコラボアイテムを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】大容量サイズのエコバッグも登場！ 『BTS Island：インザソム』コラボアイテム一覧
■デフォルメキャラクターをデザイン
今回登場するのは、かわいいデフォルメキャラクターになったBTSのメンバーをデザインに使用したアパレル商品や生活雑貨など全25アイテム。
ラインナップには、ボールチェーン付きの「ぬいぐるみ」をはじめ、メンバーのイニシャルをモチーフにしたチャームなどがそろう。
また、口元を結んで中身を見えないようにできる「エコバッグ」やBTSの7人が優しく包み込む寝具なども用意された、ファン必見の内容となっている。
