ÂÎ´´¤¬¼å¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡© ÂÎ´´¤¬¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤È¤É¤¦´Ø·¸¤¹¤ë¤Î¤«¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤ß¤¿
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÂÎ´´¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡ÚÃæ¹ñ¤¦¤µ¤®¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ß¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤¦¤µ¤®¤¬ÂÎ´´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤ª¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¼ÁÌä¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤«¤é
¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇÀ°ÂÎ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤Î¥Õ¥ß¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÂÎ´´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎ´´¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤¦¤Á»Í»è¤ÈÆ¬°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢Ê¢¹Ð¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬ÂÎ´´¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤Ï²£³ÖËì¤äÊ¢²£¶Ú¤äÂ¿Îö¶Ú¤ä¹üÈ×Äì¶Ú·²¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¶ÚÆù¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶ÚÆù¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÂÎ´´¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸À¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤·¤ÆÂÎ´´¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ÖÌµÂÌ¤ÊÆ°¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¿Í´Ö¤ÏÅÚÂæ¤Ë¼ê¤äÂ¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤½¤¦Âª¤¨¤ë¤È¡¢»Í»è¤òºÙ¤«¤¯Æ°¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤ÏÅÚÂæ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁ°¤Ø¤Ê¤é¤¨¡×¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸ª²ó¤ê¤À¤±¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂÎ´´¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ÇÏÓ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡ÂÎ´´¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¹ø¤òÈ¿¤é¤·¤¿¤ê¡¢¼ó¼þ¤ê¤Î¶ÚÆù¤ÇÌµÍý¤ä¤ê»ý¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÌµÂÌ¤Ë¶ÚÆù¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤¬1²ó¤À¤±¤Ê¤é²¿¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤³¤ÎÆ°¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ª¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¶Ú¶ÚËìÀáÖÄË¾É¸õ·²¤È¸Æ¤Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂÎ´´¤¬¼å¤¤¤³¤È¤Ç¿ÈÂÎ¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡Â¾¤Ë¡¢ÂÎ´´¤¬¼å¤¤¤È»ÑÀª¤â°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÎ´´¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¢¹Ð¤Ï¡¢ÆâÂ¡¤ò¼ý¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ë¤¿¤á¼þ¤ê¤Ë¹ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂÎ´´¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é°µ¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤áÊ¢¹Ð¤Î¶õ´Ö¼«ÂÎ¤¬»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É÷Á¥¤ò¼þ¤ê¤«¤é¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤È¥Õ¥ß¤µ¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·ÂÎ´´¤¬¼å¤¤¿Í¤Ï¤³¤Î°µ¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á»Ù¤¨¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢ÇØ¹ü¤òåºÎï¤Ê°ÌÃÖ¤ÇÊÝ¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¸ª¤³¤ê¤ÈÂÎ´´¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÂÎ´¶¤¬¼å¤¤¤È¹ø¼þ¤ê¤«¤é»ÑÀª¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸ª¤³¤ê¤ËÇº¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡¡¼¡¤Ï¹øÄË¤È¤Î´ØÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÂÎ´´¤¬¼å¤¤¤ÈÊ¢¹Ð¤Î°µ¤¬È´¤±¡¢»Ù¤¨¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁ°¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿Í¤ÏÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ´´¤¬¼å¤¤¤È¹ø¤Î¶ÚÆù¤Ç»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹ø¤Î¶ÚÆù¤ò¤è¤ê»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ø¼þ¤ê¤Î¶Ú¶ÚËìÀáÖÄË¾É¸õ·²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÂÎ´´¤¬¼å¤¤¤³¤È¤Ï¿§¤ó¤Ê°±Æ¶Á¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÂÐºö¤È¤·¤Æ¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ä»ÑÀª¶ºÀµ¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï»È¤¤¤¹¤®¤ë¤È¶ÚÆù¤¬¿ê¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤À¤È¤«¡£ÄË¤¤¤È¤¤ä¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸ª¤³¤ê¤ä¹øÄË¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬³Ú¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Õ¥ß¤µ¤ó¡£Æ°²è½ªÈ×¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ê2¤Ä¤ÎÂÎÁà¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ´´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤Î¾ÜºÙ¤ä¡¢ÂÎ´´¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤É¤¦¤¾Æ°²è¤ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
