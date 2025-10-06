ポルシェ初のゴルフアパレルが誕生！ スポーツカー「911タルガ」をイメージしたレトロ感漂うコレクションに魅了されっぱなし
ポルシェジャパンが、『60Y 911タルガ・ゴルフコレクション』を発表。全17アイテムのアパレル商品を、全国のポルシェ正規販売店と公式オンラインショップにて順次販売する。
【写真】筆記体の“Porsche”ロゴがオシャレすぎる！
この『60Y 911タルガ・ゴルフコレクション』は、ポルシェが誇る象徴的なスポーツカー「911タルガ」の60周年を祝うために誕生したアパレルコレクション。ポルシェの情熱やその歴史を日常の中で感じられる商品を扱う「ポルシェライフスタイル」にラインナップされており、これまではゴルフバッグなどのグッズがメインだったが、今回、新しくアパレルが追加された。『60Y 911タルガ・ゴルフコレクション』は、「初代911タルガ」のインテリアから着想を得たパターンとカラーを採用。どこかレトロな雰囲気を纏いつつ、タイムレスなデザインを融合させた特別仕様となっている。
さらに、今回初めて筆記体の“Porsche”ロゴが採用されている点にも注目したい。ジャンパーのフロント部分やジャケットの胸元、背面などに施された刺繍ロゴが、エクスクルーシブで印象的なアクセントを与えている。洗練されたデザインはもちろんのこと、コース上での自由な動きをサポートしてくれる機能性も兼ね備えており、快適にゴルフをプレーすることが可能。また、ライフスタイルの延長としても使えるシンプルかつ上品なデザインなので、活躍の機会が多い点もうれしい。
まさに「911タルガ」のように、クールかつスタイリッシュなアパレルが揃っている本コレクション。大人なゴルファーにこそおすすめしたいアパレルとなっている。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
