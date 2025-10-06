コカ・コーラ3人娘がベストドレッサー賞を受賞 こだわりポイントは？「可愛い感じにしてみました」
＜みちのくコカ･コーラボトリング × OMNIX GOLF プレゼンツ みちのくコカ･コーラレディース 一日競技◇1日◇メイプルカントリークラブ（岩手県）◇6263ヤード・パー72＞雨中でも赤いウエアがしっかり映えた。今回のマイナビ ネクストヒロインツアー第10戦では特別賞としてベストドレッサー賞が用意。本来は1人が受賞…の予定だったが、中山苺衣（めい）、中島萌絵（もえ）、飯島早織の3人が同時受賞となった。『OMNIX GOLF キャディバッグ』と『みちのくコカ・コーラ オリジナルグッズ』がプレゼントされた。
【写真】み〜んなコカ・コーラが大好き！
現在日本ウェルネススポーツ大に通う20歳、中山は岩手県出身。「地元なのでいつもより気合いは入っていたんですけど…。最近調子が良かったので自信があったけれど、ひさびさにひどいゴルフをしてしまいました」と、目玉になる不運などが重なって7オーバー・35位に終わった。それでも赤いトップスに白のフリルスカートをなびかせ、最後まで視線を集めた。こだわりポイントは「リボン」。普段からつけるのが大好きだと言い、頭の先からつま先までトータルコーディネートを組んだ。「コカ・コーラをイメージした赤のリボンとレースのスカートで可愛い感じにしてみました」とニコリ。来週以降もウエアに注目だ。中島も「（賞を）全然知らなったけれど、プロアマも大会もとても盛り上がっていて、コカ・コーラの印象が強くあったので、赤を取り入れてみようかな」と、クローゼットからピッタリの服を引っ張り出してきた。普段は黒や紺を着用することが多めで、鮮やかな色は本人にとっても新鮮。「『目立つね〜』と言ってもらえたので、これからもちょっとずつ着ていこうかな」と喜んだ。試合はというと、バーディ発進が一日の「ピーク」に。6オーバー・33位に沈んだ。だが、提供されたコカ・コーラを飲みながらのプレーで気を晴らした。「ボギーを打った後に飲んでいたけれど、めっちゃ爽やかな、スッキリした気持ちになりました」。コカ・コーラパワーで最後はバーディ締め。「ルーティンに組み込もうかな」と笑った。飯島は赤のトップスに黒のパンツスタイル。雨中のラウンドだったが、生配信されるホールでレインウエアを脱ぐなどの徹底ぶりでアピール。コカ・コーラ3人娘が大会を盛り上げた。（文・笠井あかり）
