メジャー初Vの堀琴音が24人抜き 佐久間朱莉は女王戴冠へ前進【メルセデス・ランキング】
国内女子メジャー「日本女子オープン」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】最愛の夫とカップを掲げる堀琴音
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でメジャー初優勝を果たした堀琴音が400ptを獲得。今季通算を892.34ptとして、40位から16位にジャンプアップした。ランキング1位の佐久間朱莉は単独2位に入って240ptを加算。今季通算1926.9ptで女王戴冠へ前進した。2位からは神谷そら（1603.31pt）、菅楓華（1335.36pt）、河本結（1280.7pt）、山下美夢有（1231.99pt）と続いている。ルーキーでは中村心が15位タイに入り、50ptを上積み。79位から75位（231.54pt）に浮上した。
