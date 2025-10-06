BE:FIRST、アニメ『ワンダンス』OP主題歌「Stare In Wonder」SPリリックビデオ公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの新曲「Stare In Wonder」が、10月6日より配信スタートとなった。本楽曲は、10月8日より放送が開始されるTVアニメ『ワンダンス』オープニング主題歌に起用されており、原作とコラボレーションしたスペシャルリリックビデオも併せて公開された。

■『ワンダンス』原作とコラボレーション

新曲「Stare In Wonder」は、TVアニメ『ワンダンス』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。原作の愛読者であるSKY-HIが、作者・珈琲との対話を重ね、主人公・小谷花木がダンスを通じて成長していく物語世界を音楽で表現している。

BE:FIRSTの数々の名曲を手がけてきたINIMIのSunnyとLOAR、MONJOEを迎えて制作された本楽曲は、雑音の多い世界のなかで、音にのみ向き合って弱い自分を打破していく瞬間を一曲に落とし込んでおり、原作のストーリーに忠実でありながらもBE:FIRST自身がゼロから歩みを進めてきたストーリーとも重ね合わせながら楽しむことができる、ダンサブルでエモーショナルな仕上がりとなっている。

なお、本作のコレオグラファーはTVアニメ『ワンダンス』にてダンスキャストを務めるKAITA from RHT.、ReiNa from RHT.、そしてBE:FIRST・SOTAの3名が担当している。

併せて、新曲「Stare In Wonder」のスペシャルリリックビデオを公開。『ワンダンス』の原作とコラボレーションした映像となっている。

■Special Dance Performance映像も公開決定

そして10月6日20時より、「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が公開される。「夢中」「空」とリリースが続いてきた”踊らないBE:FIRST”とは変わり、ダンスに特化した待望の映像になっていること間違いなし。

「Stare In Wonder」は10月29日にリリースされる自身初のベストアルバム『BE:ST』に新曲として収録される。MV盤には「Stare In Wonder」のSpecial Dance Performance映像が、BMSG MUSIC SHOP盤にはSpecial Dance Performance映像に加え、撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenens映像も収録される。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stare In Wonder」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

