解説者のマーク・サンチェス氏＝９月２５日/Brooke Sutton/Getty Images

（ＣＮＮ）米プロフットボールリーグ（ＮＦＬ）の元クォーターバック（ＱＢ）で解説者のマーク・サンチェス元選手（３８）が、米インディアナ州インディアナポリスで乱闘事件を起こして刃物で刺され、入院先の病院で警察に逮捕された。

サンチェス容疑者はＦＯＸスポーツの解説者を務めており、ＮＦＬの５日の試合に合わせてインディアナポリスに滞在していた。

インディアナポリス警察は、現地時間の４日未明に起きた乱闘事件に関連して３件の軽犯罪容疑でサンチェス容疑者を逮捕した。

ＣＮＮが入手した宣誓供述書によると、サンチェス容疑者は４日未明、重体となって病院に搬送された。ＦＯＸスポーツは同日午後、サンチェス容疑者の容体は安定していると伝えた。

インディアナポリス警察はその後、サンチェス容疑者がかかわった乱闘事件に関連して「傷害、車両への不正侵入、公共の場での酩酊（めいてい）」の疑いで、入院中の同容疑者を逮捕したと発表した。

警察によれば、サンチェス容疑者は市内のホテルの一画にある荷物搬入出用の駐車場で、車の駐車をめぐって６９歳の男性と口論になった。

ホテルの防犯カメラの映像には、サンチェス容疑者が男性のトラックに近付いて話しかける様子が映っていた。

男性は調べに対し、サンチェス容疑者は酒臭く、ろれつが回っていなかったと話している。

男性は、サンチェス容疑者がトラックの運転席によじ上ってきたと話しており、映像には同容疑者が男性につかみかかり、壁に向かって突き飛ばす様子が映っていた。

男性は、相手が催涙スプレーを浴びせても向かってきたことから刃物を抜いて数回刺したと証言。「こいつは私を殺そうとした」と訴えている。

サンチェス容疑者はその後の調べに対し、事件のことはほとんど覚えておらず、相手が誰だったのかも、何が起きたのかも分からないと供述している。

通報を受けて出動した警察は、体に複数の刺し傷を負ったサンチェス容疑者を発見。左頬に裂傷があるもうひとりの男性も見つかった。

サンチェス容疑者は現在も入院中。ＦＯＸスポーツによると容体は快方に向かっている。

ＮＦＬニューヨーク・ジェッツなどのＱＢだったサンチェス選手は２０１８年に引退し、２１年からＦＯＸスポーツで解説者を務めていた。