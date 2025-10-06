高市早苗新総裁が選ばれた自民党総裁選の投開票が行われた4日に放送された、地上波各局の特番などの視聴率が6日、ビデオリサーチから発表された。

【地上波各局の総裁選時間帯の主な平均世帯・個人視聴率（関東地区・速報値）】

▽NHK

「自民党総裁選 投開票」（午後1時〜3時30分）世帯13・0％、個人7・2％（午後2時〜3時の数値）。

▽日本テレビ系

「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（午前11時55分〜午後1時30分）世帯4・7％、個人2・5％。

「news every.特別版 自民党総裁選生中継」（午後1時30分〜3時25分）世帯4・3％、個人2・3％。

▽テレビ朝日系

「ワイド!スクランブル サタデー」（午前11時30分〜午後1時半）世帯5・1％、個人2・8％。

▽TBS系

「王様のブランチ 2部」（午後11時59分〜午後3時24分）世帯4・5％、個人2・8％（11時59分〜2時の数値）。

▽フジテレビ系

「決戦！自民総裁選SP“ポスト石破”の戦い 投票から決定の瞬間まで生中継」（午後1時〜3時）世帯2・0％、個人1・0％。

▽テレビ東京系

「2択チョイスで人生得するTV 節約(秘)裏ワザ＆大地震で生き残る術」（午後1時〜）世帯2・4％、個人1・3％。