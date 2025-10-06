µÈÅÄÀµ¾°¤¬ÉÔËÜ°Õ¤Ê£³Ç¯ÌÜ¤òÁí³ç¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¡×¡Ö¾®¼êÀè¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼£³Ç¯ÌÜ¤ÏÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿±¦¸ª¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤¬Ä¹´ü²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢³«Ëë¤òÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡Ë¤Ç·Þ¤¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤Ï£··î£¹Æü¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¾ì£µ£µ»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¶ÎÒ¡¢£´ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¶ÂÇÅÀ¤ÏÊÆ°ÜÀÒ¸å¥ï¡¼¥¹¥È¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£³»î¹ç¤Ç£·ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£µ³ä£·Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ÂÇÅÀ¤Èµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËèÇ¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¡×¤Ë¤Ï±ó¤¯µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²æËý¤Î£±Ç¯¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡½¡½£³Ç¯ÌÜ¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¬¤¤¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î£³Ç¯ÌÜ¤ÏÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£µîÇ¯¤Ï¡Ê¼ê½Ñ¸å¤«¤é¡Ë¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤«¤é¡Ê¸ª¤Î¡Ë¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¼éÈ÷¤Ë½¢¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¿Ë¤â¤¢¤Ã¤Æ³«Ëë¤ò£É£Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×
¡¡¡½¡½±¦¸ª¤ò¼ê½Ñ¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤«
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À´°Á´¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëµåÂ®¤Ë¤ÏÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£´°Á´¤ËÄË¤ß¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ê¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¡Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½£²Ç¯ÌÜ¤ÏÂÇµå¤Ë³ÑÅÙ¤¬ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥´¥í¤¬Áý¤¨¤¿
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥ê¥Ï¥Ó¥êÃæ¤Î¡Ë¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¡¢¥Þ¥·¥ó¤òÂÐ³Ñ¤ËÂÇ¤ÄÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ð¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÂÇ·â¤Î¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤¬¥º¥ì»Ï¤á¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥³¡¼¥¹¤ËÍè¤¿µå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¶¯¤¯ÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦´ðËÜ¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤³¤«¤é¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¡£Ìá¤ë¾ì½ê¡Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¡ÊÌá¤ë¤³¤È¡Ë¤¬º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½²ò·èºö¤Ï
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁá¤¯¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤ÊÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±Â®¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬½ÐÍè¤Æ¤â¡¢¤¤¤«¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤±¤ë¤«¡×
¡¡¡½¡½º£Ç¯¤Ï¹½¤¨¡¢Á°Â¤Î¾å¤²Êý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö·Á¤Ð¤Ã¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥Ü¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡¡¡½¡½ÆâÌî¥´¥í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥´¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤â¥Ð¥Ã¥È¤Î³ÑÅÙ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁá¤¯¡¢Á°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¼«Á³¤È³ÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¤³¤¦½Ð¤½¤¦¤È¤«¡¢¼êÀè¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ»þÂå¤Ï¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥ó¥°¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¾®¼êÀè¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤ë¤·¤«¡¢À®¸ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤±¤É£²¡¢£³Ç¯¤Ç¡Ê½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ë¤Ã¤Æ¿Í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÅý·×¤Ç¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤Çº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢»î¹çÁ°¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤«¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÂ©È´¤¤âÂç»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡×