ÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¡¡¡ÈÀ¯¼£¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¡É¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¸ÀµÚ¡Ö½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ì¡²è²È¤ÎÁÒÅÄ¿¿Í³Èþ»á¤¬£¶Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»þ¤ª¤êÊ¹¤«¤ì¤ë¡ÈÀ¯¼£¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÒÅÄ»á¤Ï¡ÖÀ®¸ù¤·¤Æ¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤ë¡¢¡ØÀ¯¼£¤Ê¤ó¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤è¤¦¤¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¡£¤½¤ê¤ã¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¯¼£¤¬¤É¤¦¤Ê¤í¤¦¤ÈÀ¸³èÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤Í¡¢¤È»×¤¦¡£³¤³°°Ü½»¤Ê¤É´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´¤â¼é¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢½îÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÀÇ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¸ÛÍÑ¤ä¼£°Â¡¢Êª²Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢À¸³è¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢½îÌ±¤Î»ëÀþ¤ÇÀ¯¼£¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£