気象庁によると、5日に発生した台風22号は、父島の南南西約２４０キロをゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。台風22号は、西寄りに進んだあと８日ごろから９日ごろにかけて進路を東よりに変える予想で、南西諸島や東日本に影響を及ぼす可能性があります。

台風２２号は、６日午前９時には父島の南南西約２４０キロの北緯２４度５５分、東経１４１度３５分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

7日には強い台風に

台風の中心は、２４時間後の７日９時には日本の南の北緯２６度２５分、東経１３８度０５分を中心とする半径１２０キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２１０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

８日午前９時には日本の南の

北緯２８度５５分、東経１３５度２０分を中心とする

半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

９日には「非常に強い台風」へ 最大瞬間風速60メートルへ

９日９時には日本の南の北緯３１度５０分、東経１３６度５５分を中心とする半径３００キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径４６０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

東寄りに進み 東日本に影響おそれ 暴風域・強風域に入る確率

台風22号は、８日から９日にかけて東寄りの進路に変わり、東日本に影響をおよぼす可能性があります。四国、近畿、東海、関東甲信の広い範囲が、風速１５ｍ以上の強風域に入る可能性が５～３０％、伊豆諸島や関東の一部が風速25ｍ以上の暴風域に入る確率は、30％～70％です。

雨・風シミュレーションで見る台風22号の予想

雨・風シミュレーション（GSM全球モデル・6日午前現在）では、7日から8日ごろにかけて西寄りに進み、南西諸島に影響を及ぼす可能性があります。

8日から10日ごろにかけて太平洋側を東に進む予想で、四国、近畿、東海、関東に影響を及ぼす可能性があります。9日は近畿、北陸、東海、関東で雨が予想されている時間帯があります。

気象庁から発表される最新の台風情報・気象情報に注意してください。

・