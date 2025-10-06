日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSにて、目黒蓮（Snow Man）のオフショットが公開され、話題を集めている。

【画像】スタイル際立つホワイトコーデの目黒蓮（全3枚）

目黒は10月4日、『TBS DRAMA COLLECTION 2025 Autumn!』に出演。妻夫木聡、佐藤浩市、松本若菜とともに、ホワイトを基調にえんじ色を差し色にした秋らしい衣装で登場した。

■目黒蓮が生成り×ボルドーで魅せる秋の気品スタイル

公開された写真1枚目は、スタイルの良さが際立つ全身ショット。目黒は生成りのジャケットとパンツにボルドーのシャツを合わせ、首にスカーフを巻いたコーディネート。腕まくりしたジャケットの袖口からのぞかせたえんじ色がアクセントとなり、上品さと大人の色気を漂わせている。

■笑顔とチーム感あふれるオフショットも

2枚目は、フォトシールを持った妻夫木を囲んだショット。目黒は柔らかな笑顔でカメラに向かってピース。投稿では「合間にフォトシールを撮影したので後日その様子はお届け…？」と綴られている。

さらに『王様のブランチ』ではドミノリレーに挑戦。他の3人が集中するなか、ふとカメラを見つめて微笑む目黒の自然体な表情がとらえられている。

ファンからは「めめの生成りコーデが上品で最高」「白めっちゃ似合ってて王子様みたい」「穏やかな笑顔に癒やされる」「めめカメラ目線かわいい」「指が長い」「この4人並ぶと“ロイヤル感”がすごい」「美男美女だらけ」といった声が寄せられている。

10月12日スタートの『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬の世界を舞台に、夢を追う大人たちが家族や仲間との絆で奇跡を起こす20年の物語。どんな人間ドラマが描かれるのか、放送前から注目が集まっている。

Snow Man

