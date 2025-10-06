台風２２号 日本の南で大きくUターンか？

台風２２号は父島の南南西の海上で、時速９ｋｍ以下のゆっくりとした速さで、西北西に進んでいます。海水温の高い海域を時間をかけて進んでくるため、９日（木）には「非常に強い」勢力にまで発達する見込みです。

６日（月）～９日（木）、を画像で掲載しています。

▶６日（月）９時には、父島の南南西約２４０キロの北緯２５度０５分、東経１４１度２０分にあって、ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

▶２４時間後の７日（火）９時には、日本の南の北緯２６度２５分、東経１３８度０５分を中心とする半径１２０キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

▶４８時間後の８日（水）９時には、日本の南の北緯２８度５５分、東経１３５度２０分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

▶７２時間後の９日（木）９時には、日本の南の北緯３１度５０分、東経１３６度５５分を中心とする半径３００キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径４６０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

雨風シミュレーション６日（月）～９日（木）

［風の予想］

小笠原諸島では６日（月）は、強い風が吹くでしょう。

６日（月）に予想される最大風速（最大瞬間風速）

小笠原諸島 １８メートル （３０メートル）

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

波の高さシミュレーション６日（月）～９日（木）

［波の予想］

小笠原諸島では７日（火）にかけて、うねりを伴ってしけとなる見込みです。

６日（月）に予想される波の高さ

小笠原諸島 ５メートル うねりを伴う

７日（火）に予想される波の高さ

小笠原諸島 ４メートル うねりを伴う

小笠原諸島では、８日（水）もうねりを伴って波の高い状態が続く可能性があります。

台風の北上に伴い、本州太平洋側の海域では波が高くなることが想定されます。今後、気象庁から発表される［波の高さ］の予想に注意しましょう。

・