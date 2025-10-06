今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月6日（月）〜10月12日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月6日（月）〜10月12日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週はパワフルな活躍期。忙しい日々を送りそうですが、全力でぶつかっていけるようです。後から思い出しても「頑張って良かった」と思えるでしょう。オンオフをしっかり切り替えて、休みもちゃんと取りましょう。恋愛面は、好きじゃなくても、恋愛対象外と決めつけずに自然体で話すようにすると、新しい恋が見つかる予感。
★ワンポイントアドバイス★
ギクシャクしている人たちがいても、あなたがあいだに入ると不穏な空気が変わっていくようです。どんなときでも笑顔を忘れないようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
