通貨オプション ボラティリティー １週間９％台半ば前後
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.46 5.82 8.03 5.84
1MO 9.41 6.29 7.65 6.42
3MO 9.06 6.43 7.47 7.01
6MO 9.21 6.70 7.95 7.33
9MO 9.26 6.85 8.26 7.58
1YR 9.32 6.96 8.54 7.77
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.89 6.84 6.18
1MO 8.14 7.87 6.58
3MO 8.43 8.11 6.85
6MO 8.87 8.63 7.24
9MO 9.18 8.99 7.45
1YR 9.42 9.23 7.61
東京時間10:16現在 参考値
警戒感見られしっかりの水準
警戒感見られしっかりの水準