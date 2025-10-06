　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.46　5.82　8.03　5.84
1MO　9.41　6.29　7.65　6.42
3MO　9.06　6.43　7.47　7.01
6MO　9.21　6.70　7.95　7.33
9MO　9.26　6.85　8.26　7.58
1YR　9.32　6.96　8.54　7.77

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.89　6.84　6.18
1MO　8.14　7.87　6.58
3MO　8.43　8.11　6.85
6MO　8.87　8.63　7.24
9MO　9.18　8.99　7.45
1YR　9.42　9.23　7.61
東京時間10:16現在　参考値

警戒感見られしっかりの水準