かわいいムーミンといっしょ♪毎日の沐浴タイムを快適に【永和】新生児から使えるムーミンのベビーバスタブがAmazonで販売中！
新生児のお風呂にぴったり♪毎日の沐浴タイムを快適に【永和】かわいいムーミンのベビーバスタブがAmazonで販売中！
赤ちゃんの沐浴用バスタブ。空気で膨らませるため、ふわふわで赤ちゃんも安心。
底に水抜き栓付きが付いているので、ラクに排水できる。また、畳んでコンパクトに。持ち運びにも便利。
ふんわりカーブの背もたれで、手の負担がかかりにくくなっている。
引っ掛けフックが付いており、乾かしながら保管できる。
©Moomin Characters
